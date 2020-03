Anna i Robert Lewandowscy przekazują milion euro na walkę z koronawirusem

„Dziś wszyscy jesteśmy świadomi trudności sytuacji jaka nas otacza. Dziś wszyscy gramy w jednej drużynie. Bądźmy silni w tej walce i bądźmy jednomyślni. Jeśli możemy w sposób bezpieczny komuś pomóc, to róbmy to. Dobro wraca” – napisali Lewandowscy w specjalnym oświadczeniu, w którym poinformowali, że przekazują milion euro na walkę z pandemią koronawirusa. Nie zaznaczyli jednak, komu konkretnie przekażą te pieniądze.

W dalszej części oświadczenia Anna i Robert jeszcze raz zaapelowali o to, by zachować szczególną ostrożność i nie narażać się na zakażenie. „Ta sytuacja dotyka każdego z nas, nie wybiera, dlatego raz jeszcze prosimy: Stosujmy się do zaleceń, słuchajmy tych, którzy się na tym dobrze znają. Bądźmy odpowiedzialni. Wierzymy, że szybko wrócimy do normalności. Bądźmy razem, bądźmy solidarni” – napisali.

