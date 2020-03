Robert Lewandowski w nietypowym makijażu. Jego żona pokazała zdjęcie

„Ciąg dalszy zabaw w domu trwa. Kreatywność: wchodzimy na high level” – napisała na Instagramie Anna Lewandowska dołączając zdjęcie swojego męża i córki. Widać na nim, jak Klara używając kolorowych farbek maluje twarz ojca. Dziewczynka również wystąpiła w nietypowym makijażu, ale Lewandowska nie zdradziła, czy to sprawka jej, czy może owoc twórczości popularnego piłkarza. Zdjęcie doczekało się już niemal 100 tys. polubień i komentarzy od internautów, którzy zdradzają, że ich pociechy również wymyślają niecodzienne zabawy podczas przymusowej kwarantanny.

Apel Lewandowskiego

W jednym z ostatnich wpisów Robert Lewandowski przypomniał, że docierają do nas różne informacje, także prośby, byśmy zostali w domach. „Dotyczy to każdego z nas. Proszę wszystkich naszych kibiców i fanów: Szanujmy zalecenia jakie wszyscy dostajemy, bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych. Szczególnie o taką uwagę proszę naszych młodych kibiców. Zamknięte szkoły potraktujcie proszę jako wyraz odpowiedzialności za Wasze bezpieczeństwo i zdrowie. Tym razem nie gromadźmy się na razie w miejscach publicznych, w tym pod stadionami, jeśli nie jest to konieczne. Przyjdzie na to czas. Sport jest bardzo ważny, ale ważniejsze jest Wasze bezpieczeństwo” – napisał Lewandowski „Wykorzystajcie proszę najbliższy czas najlepiej i najbezpieczniej jak potraficie. W spokoju i w domach” – zaapelował.

