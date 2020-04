Jakub Błaszczykowski przejmuje akcje Wisły Kraków. Zostanie współwłaścicielem klubu

Rozmowy pomiędzy spółką Wisła Kraków SA i Towarzystwem Sportowym Wisła Kraków po wielu miesiącach przyniosły pozytywny rezultat. Jakub Błaszczykowski, Tomasz Jażdżyński i Jarosław Królewski, którzy jako pożyczkodawcy zarządzali dotąd Wisłą na zasadzie prawa przeniesienia głosu, staną się pełnoprawnymi właścicielami klubu. Wszystkie formalności mają zostać dopełnione do końca tego tygodnia.

Z takiego rozstrzygnięcia cieszył się na Twitterze jeden z nowych współwłaścicieli, Tomasz Jażdżyński. „Wczoraj w Wiślackiej rodzinie doszło do bardzo ważnego wydarzenia! Dzięki porozumieniu z Towarzystwem Sportowym Wisła Kraków po 24 latach piłkarska Wisła Kraków SA uzyskała pełne prawa do swojej nazwy i historycznego herbu klubu. Dziękuję wszystkim, którzy to umożliwili!” – pisał.

Informację na temat przejęcia na swoich stronach zamieścił też oficjalny portal Wisły Kraków. „31 marca 2020 roku w Krakowie doszło do podpisania szeregu umów zapewniających prowadzącej sekcję piłkarską spółce Wisła Kraków SA pięćdziesięcioprocentowy udział w prawach do nazwy i historycznego herbu, znajdujące się do tej pory w posiadaniu skupiającego pozostałe sekcje sportowe stowarzyszenia Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków. Jednocześnie strony podpisały porozumienie regulujące wieloletnią współpracę marketingową obydwu podmiotów składających się na klub Wisła Kraków” – czytamy.

Jak wyjaśniono dalej, porozumienie obejmuje znaki słowne „Wisła Kraków” i „TS Wisła” oraz znak słowno-graficzny „TS Wisła 1906” (historyczny herb klubu). Wszystkie one będą mogły być wykorzystywane zarówno przez spółkę, jak i stowarzyszenie w kontekście prowadzonych przez te podmioty sekcji sportowych.

Po podpisaniu dokumentów regulujących prawa do znaków towarowych, na ręce przedstawicieli zarządu Towarzystwa Sportowego Wisła złożone zostało oświadczenie Jakuba Błaszczykowskiego, Tomasza Jażdżyńskiego i Jarosława Królewskiego rozpoczynające proces przejęcia przez nich akcji Wisła Kraków SA. Jak zapewniono w komunikacie, „obydwie strony dołożą wszelkich starań, aby do transakcji doszło na przestrzeni tygodnia”.

