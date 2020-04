Pierwszy kraj zakończył piłkarską ligę z powodu koronawirusa. I wyłonił mistrza

Ligi w całej Europie stoją, nie ma meczów, wyjazdów i emocji. Tabele zostały zamrożone, w każdym kraju dotkniętym epidemią koronawirusa, a dotknął on cały kontynent.

Jako pierwsza na zakończenie sezonu zdecydowała się liga belgijska. Kluby skupione w Jupiler League nie będą kontynuowały rozgrywek, nawet jeśli sytuacja ulegnie poprawie (na co, prawdę mówiąc, się nie zanosi). W związku z tym mistrzem kraju zostanie prowadzący w tabeli klub z Brugge, który zdecydowanie wyprzedza znajdujące się na kolejnych miejscach Gent, Charleroi, Antwerp i St. Liege.

Decyzja została podjęta na 5 kolejek do końca rozgrywek, o czym donoszą belgijskie gazety, ale musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzona. Zarząd ligi ma zamiar zrobić to 15 kwietnia, na walnym zgromadzeniu 24 zawodowych klubów piłkarskich. Żeby formalności stało się zadość 80 proc. musi zagłosować za zakończeniem sezonu.

Jak ma się sprawa z innymi ligami? Epidemia koronawirusa dotknęła całą europejską piłkę nożną (i sport w ogóle). Zanosi się na to, że w ślady Belgów pójdą też inne ligi, bo zostaną do tego zmuszone. Na razie żadna jednak nie zaczęła tego typu rozmów, nie ma też przecieków, by tak się działo.

Czytaj także:

Tesla wygrała z koronawirusem? Jest na dobrej drodzeCzytaj także:

Koronawirus w Hiszpanii. Ponad 900 zgonów w ciągu ostatniej doby