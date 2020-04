Sportowiec pokona Ironmana... bez wychodzenia z domu. Na przekór pandemii

Jan Frodeno to najlepszy niemiecki triatlonista i trzykrotny triumfator zawodów Ironman. W 2008 r. przywiózł do domu olimpijskie złoto z triatlonu w Pekinie, a w latach 2015, 2016 i 2019 wygrywał Mistrzostwa Świata Ironman na Hawajach. Teraz, w obliczu pandemii COVID-19, wybitny sportowiec stanie na linii startu we własnym domu.

Podobnie jak w ubiegłych latach, tak i na ten rok Jan Frodeno miał wielkie plany. Oprócz zawodów w Roth koło Norymbergi w jego programie ponownie znalazł się hawajski Ironman. Nadeszła jednak pandemia COVID-19, której towarzyszy blokada Girony, gdzie Jan mieszka. Dla sportowca była to gorzka pigułka do przełknięcia: bez treningu na świeżym powietrzu i bez zawodów, bo wszystkie zostały anulowane aż do odwołania.

Jan Frodeno nie uważał tego jednak za powód, by porzucić swoje sportowe marzenia. Wybrał to, co najlepsze w tak trudnej sytuacji – podjęcie wyzwania we własnych czterech ścianach. Gdy na Facebooku i Instagramie ogłosił „Triathlon w domu”, wielu jego fanów początkowo uznało to za primaaprilisowy żart.

Ale Jan mówił poważnie, a jego niezwykłe wyzwanie stanie się rzeczywistością już w Wielką Sobotę. Bez wychodzenia z domu sportowiec ukończy wtedy cały dystans Ironmana – 3,8 km pływania, 180 km jazdy na rowerze i 42,2 km biegu.

Najpierw będzie pływał w swoim basenie, wyposażonym w system przeciwprądów. Następnie skorzysta z trenażera, by przejechać 180-kilometrową trasę na rowerze. W końcu pokona maraton na bieżni.

Fani z całego świata mogą towarzyszyć mu online, a nawet odbyć wirtualną przejażdżkę rowerową obok sportowca. Wszystkie otrzymane darowizny Jan Frodeno przekaże na szczytne cele.

– Kryzys dotyka nas wszystkich, nie tylko mnie jako sportowca. Mieszkam w Hiszpanii i od 3 tygodni jestem na kwarantannie. Nie wolno mi wychodzić z domu, a więc biegać, jeździć na rowerze, a nawet spacerować. Wolno mi tylko zabrać psa na spacer po okolicy lub pójść na zakupy, o ile jest to absolutnie konieczne. Właśnie dlatego od 3 tygodni trenuję w domu. A kiedy widzę, co robią dla nas ludzie w szpitalach, z całego serca chciałbym zadedykować im to drobne poświęcenie – powiedział Jan Frodeno

Cały wyczyn będzie transmitowany na żywo 11 kwietnia (Wielka Sobota), emitowany na kilku kanałach YouTube sponsorów i partnerów oraz na stronie sportowca na Facebooku. Dodatkowe informacje pojawią się wkrótce.

