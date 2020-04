„Żyjemy w kraju autorytarnym”. Polski medalista ostro o decyzjach rządu

Szalejąca pandemia koronawirusa sprawiła, że igrzyska olimpijskie w Tokio zostały przełożone na 2021 rok. Dla sportowców, którzy nie mogą na razie startować w żadnych zawodach, kluczowe jest podtrzymywanie formy treningami. Niestety, wprowadzone przez rząd obostrzenia wielu atletom mocno utrudniają codzienną pracę.

Adamowi Kszczotowi, utytułowanemu biegaczowi na 800 metrów, najbardziej nie podoba się zakaz wstępu do lasów. – Zgodnie z tym, co mamy w kraju, a nie mamy stanu nadzwyczajnego, to każdy zakaz wejścia do lasów państwowych jest bezprawny. Tyle. To jest moja opinia, poczytajcie, sprawdźcie, zapytajcie znajomego prawnika, róbcie z tym, co chcecie – mówił.

– Sen z powiek spędza mi brak demokracji i poszanowania praw konstytucyjnych. Jak się okazuje, nie żyjemy w kraju demokratycznym, tylko w autorytarnym – powiedział w relacji na żywo na Instagramie „Runmaggedonu”. Adam Kszczot był jednym z faworytów do olimpijskiego podium. Medal igrzysk to jedno z największych niespełnionych jeszcze marzeń biegacza.

