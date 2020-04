Cristiano Ronaldo wziął udział w imprezie. Kibice skrytykowali gwiazdora

Cristiano Ronaldo, podobnie jak i inni zawodnicy z najlepszych europejskich lig, przebywa obecnie na przymusowym „urlopie”. Gwiazda Juventusu Turyn poleciała na rodzinną Maderę, gdzie w zaciszu domowej siłowni szlifuje formę przed powrotem na boisko. Portugalczyk zdążył się już narazić kibicom, którzy krytykują go za udział w imprezie organizowanej z okazji 21. urodzin jego siostrzenicy.

Nagranie z przyjęcia opublikowała na Instagramie siostra piłkarza, Elma Aveiro. Widać na nim Portugalczyka w otoczeniu najbliższych, którzy śpiewali „100 lat” jubilatce. Oprócz Cristiano na przyjęciu pojawiła się jego narzeczona Georgina Rodriguez, a w tle widać również brata sportowca, Hugo. Nie zabrakło także matki gwiazdora, która w ubiegłym miesiącu trafiła do szpitala po udarze. W imprezie wzięło udział w sumie 18 osób i żadna z nich nie miała rękawiczek czy maseczek. „The Sun” donosi, że urodziny zorganizowano w bloku mieszkalnym, którego właścicielem jest Ronaldo.

Tymczasem w Portugalii do 2 maja obowiązuje stan wyjątkowy, a rząd zalecił ograniczenie do minimum zarówno podróży jak i kontaktów między ludzkich. Do poniedziałku 20 kwietnia w ojczyźnie Ronaldo odnotowano ponad 20 tys. przypadków koronawirusa oraz 714 zgonów z powodu COVID-19.

