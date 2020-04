Znany piłkarz zorganizował imprezę. Jego klub wściekły

Moise Kean to włoski piłkarz pochodzenia iworyjskiego. Grał w Juventusie, teraz występuje w Evertonie. Postanowił zlekceważyć zagrożenie epidemiczne. Napastnik zorganizował imprezę w swoim domu.

Władze klubu dowiedziały się o wybryku podopiecznego i nie ukrywają swojego oburzenia jego zachowaniem. Tym bardziej, że jak informuje „The Sun”, impreza zorganizowana przez Włocha była „dzika”. Jakby tego było mało, 20-latek i jego goście wrzucali filmy i zdjęcia na portale społecznościowe.

„Byliśmy przerażeni, kiedy dowiedzieliśmy się o incydencie, w którym piłkarz pierwszej drużyny zignorował wytyczne rządu i politykę klubu w odniesieniu do koronawirusa” – napisały władze Evertonu w oświadczeniu wysłanym do mediów. – „Wyraziliśmy silne rozczarowanie wobec postawy gracza. Takie działania są całkowicie niedopuszczalne. Najlepszym sposobem okazania szacunku pracownikom służby zdrowia jest robienie wszystkiego, by jak najlepiej się chronić”.

„The Sun” cytuje wypowiedź znajomego Keana: – Wygląda na to, że Moise i jego przyjaciele nie uważali, by obowiązywały ich reguły. Impreza trwała do wczesnych godzin porannych. Gwiazdy Premier League otrzymują ogromne pensje i nie wykonują pracy. To musi być wystarczająco irytujące dla osób, które tracą pracę lub mają niższe wynagrodzenie.

