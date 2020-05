Zawodniczka UFC pozowała nago z mężem. Zdjęcia pokazała w sieci

Pochodząca ze Stanów Zjednoczonych Paige VanZant uprawia mieszane sztuki walki, a jej mąż Austin Vanderford trenuje MMA. Dwa lata temu para stanęła na ślubnym kobiercu i regularnie trenuje razem. Ostatnio 26-latka i jej partner zaskoczyli fanów, publikując zdjęcie z siłowni. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że sportowcy wystąpili nago, odwracając się plecami do obiektywu. To był dopiero początek serii nietypowych sesji, gdzie małżeństwo teoretycznie występowało nago, ale w praktyce zasłaniało intymne części ciała.

– Każdego dnia próbowaliśmy wymyślić coś nowego niezależnie od tego, czy ćwiczyliśmy, gotowaliśmy, pracowaliśmy w ogrodzie czy po prostu się wylegiwaliśmy. Na pewno dobrze się bawiliśmy – przyznał Vanderford podkreślając, że zdjęcia powstawały w czasie, gdy Amerykanie byli zachęcani do pozostawania w domach, by uniknąć rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

Gwałt i próby samobójcze

O VanZant stało się głośno w kwietniu 2018 roku, kiedy to zdobyła się na odważne wyznanie. VanZant w stacji ABC News promowała swoją autobiografię o tytule: „RISE: Surviving the Fight of My Life”. W programie „Good Morning America” wojowniczka MMA opowiedziała o tym, co ją spotkało, gdy chodziła do szkoły średniej. Gwiazda UFC w książce opisała szczegółowo, w jaki sposób była molestowana przez kilku chłopców, którzy później ją zgwałcili. Powiedziała, że ​​wydarzenia tamtej nocy zmieniły ją i że stała się zupełnie inną osobą. – Rodzice dobrze mnie wychowali, czułam, że jestem inteligentną dziewczyną. Wszystko się zmieniło. Po prostu myślałam tylko o tym i czułam się samotna – opowiedziała.

26-latka przyznała, że w szkole była prześladowana. Jej sytuacja była na tyle dramatyczna, że bała się nawet zjeść obiad w stołówce. – Jadłam w łazience – wspominała. Kobieta podkreśliła, że dręczyły ją myśli samobójcze. – Nie widziałam innego wyjścia. Zostałam całkowicie odizolowana. Kiedy znajdujesz się w takiej sytuacji, odczuwasz tak wiele bólu... To nie jest tak, że chcesz umrzeć. Po prostu nie chcesz dłużej cierpieć – wyjaśniła.

Paige VanZant zdradziła, że dopiero niedawno otworzyła się przed swoimi rodzicami, ponieważ nie chciała ich zawieść. Zawodniczka MMA dodała, że zamiłowanie do sztuk walki pomogło jej odzyskać siłę i rozwijać się. Z przekonaniem stwierdziła, że to uratowało jej życie.

Czytaj także:

O normalnej majówce można zapomnieć. Na szczęście są jeszcze MEMY