Odmrażanie sportu rodzi wiele pytań. Ministerstwo odpowiedziało na najczęstsze z nich

Jak dowiadujemy się z odpowiedzi resortu sportu, obowiązujący od 4 maja limit uczestników na każdym boisku to 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia. Nie dotyczy on osób niezbędnych do jego obsługi. Na obiektach, gdzie dostępnych jest więcej, niż jedno boisko, limit ten odnosi się osobno do każdego z boisk. W przypadku dużych obszarów nie można jednak dzielić ich na mniejsze boiska. Obiekt z bieżnią nadal traktowany jest jako jeden obiekt.

Korzystanie z siłowni plenerowych nie jest dopuszczone. Maksymalny limit osób na korcie tenisowym określono na 4 plus osoba prowadząca zajęcia. W dalszym ciągu nie ma możliwości korzystania z pływalni. Nie ma zakazu uprawiania aktywności fizycznej w parkach i lasach. Podczas obecności na obiektach sportowych nie trzeba mieć zasłoniętej twarzy, ale w drodze na obiekt już tak. Możliwa jest organizacja zajęć w sportach wodnych, przy limicie 2 osób na łódkę (limit nie dotyczy rodzin). Nie można z kolei przeprowadzać zawodów wędkarskich.

II etap odmrażania infrastruktury sportowej

