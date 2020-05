Podjęto decyzję ws. Jerzego Brzęczka. „Chciałem podziękować PZPN za zaufanie”

Wszystko wskazuje na to, że Jerzy Brzęczek pozostanie selekcjonerem polskiej reprezentacji co najmniej do końca 2021 roku. PZPN ogłosił własnie przedłużenie kontraktu z trenerem, który poprowadzi polskich zawodników m.in. na przyszłorocznym Euro.

– Postanowiliśmy przedłużyć kontrakt z Jerzym Brzęczkiem do końca 2021 roku. Mamy pełne zaufanie do selekcjonera i prowadzonej przez niego reprezentacji. W umowie jest jedna istotna klauzula, która w sierpniu 2021 roku daje PZPN możliwość rozwiązania kontraktu. W tym okresie zakończy się moja kadencja na stanowisku prezesa PZPN i chciałbym, aby nowe władze federacji miały możliwość podjęcia autonomicznej decyzji odnośnie dalszej pracy selekcjonera – przekazał Zbigniew Boniek. Chociaż prezes PZPN wspomniał o klauzuli umożliwiającej rozwiązanie kontraktu, to w umowie pojawił się również zapis, na mocy którego umowa zostanie automatycznie przedłużona. Stanie się tak, jeśli kadra awansuje na mistrzostwa świata w Katarze zaplanowane na 2022 rok. Wtedy Brzęczek poprowadzi biało-czerwonych do końca 2022 roku. – Chciałem podziękować prezesowi Zbigniewowi Bońkowi i PZPN za zaufanie – przekazał Brzęczek. – Od początku jako selekcjoner czułem pełne wsparcie ze strony prezesa i władz związku. Dziś skupiamy się na dalszej pracy i z niecierpliwością czekamy na powrót reprezentacyjnej piłki – podsumował. Kariera Brzęczka Jerzy Brzęczek to były reprezentant Polski, wicemistrz olimpijski z Barcelony z 1992 roku. W biało-czerwonych barwach wystąpił 42 razy. Był kapitanem drużyny olimpijskiej, która na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie zdobyła srebrny medal. Od lipca 2017 r. pracował jako trener Wisły Płock, z którą zajął 5. miejsce na koniec sezonu Lotto Ekstraklasy. Współpracę z seniorską reprezentacją Polski podjął 12 lipca 2018 roku, kiedy to zastąpił na stanowisku szkoleniowca Adama Nawałkę. Czytaj także:

