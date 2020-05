Kultowa piłka Jordana, LeBrona i Gortata kończy karierę. Zastąpi ją piłka Toma Hanksa

Spalding to jeden z największych na świecie producentów piłek do koszykówki (i sprzętu sportowego w ogóle). Wilson jest równie wielką firmą, chociaż kontraktu z NBA korporacja nie miała. Od 2021 roku (sezon 2021/2022) będzie miała. Znana nam z filmu „Cast Away: Poza światem” piłka Wilsona (choć w filmie była to piłka do siatkówki) podtrzymywała przy życiu granego przez Toma Hanksa Chucka Nolanda, który wylądował na bezludnej wyspie na długie 4 lata (film dostał Oscara). Teraz Wilson będzie służył graczom NBA.

Spalding był symbolem NBA przez 37 lat. Firma zaczęła dostarczać piłki lidze w 1984 roku. Co ciekawe, wcześniej robił to właśnie Wilson, który był oficjalnym partnerem NBA od powstania ligi w 1946 roku do 1983 roku.

Wilson wygrał także inne przetargi. Będzie dostarczał oficjalne piłki WNBA (kobiecej lidze NBA), NBA G League (oficjalnie popieranej i kierowanej przez NBA organizacji mającej na celu rozwój koszykówki. NBA G League rozpoczęła działalność w sezonie 2001/2002 jako National Basketball Development League), NBA 2k League (wspólnemu przedsięwzięciu ligi esportowej między National Basketball Association i Take-Two Interactive) oraz Basketball Africa League (BAL). Wcześniej Wilson był oficjalną piłką ligi uniwersyteckiej NCAA.

Ze Spaldingiem kojarzyć nam się będą najlepsze lata zawodowej koszykówki – epoka Michaela Jordana i jego Chicago Bulls z lat 90. XX wieku – przypomniane niedawno w „Ostatnim tańcu” („The Last Dance”) na platformie Netflix.

