Boniek i Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej o „odmrażaniu” sportu. „Radosny dzień”

Premier Mateusz Morawiecki swoją wypowiedź rozpoczął od słów: „Radosny dzień” i przypomniał o powrocie piłkarskiej Ekstraklasy. – Przeanalizowaliśmy wszystkie „za i przeciw”, możliwości, w jaki sposób to zorganizować, by doprowadzić do powrotu Ekstraklasy, 1. i 2. ligi. Chciałbym podzielić się radością z wszystkimi, którzy czekali, bo dla mnie to sygnał powrotu do normalność – mówił. Morawiecki podkreślał, że ogłoszenie powrotu było możliwe dzięki rozmowom podjętym z prezesem PZPN już na początku pandemii.

– Cieszymy się, że udało się wypracować mechanizmy, by wrócić do gry – mówił. Dodawał, iż państwowe firmy przez cały czas zastoju w sporcie nie przestały wspierać zespołów. – Sponsorzy pozostali przy klubach, spółki skarbu państwa. Dla mnie piłka nożna to więcej niż gra i sport. To wspaniała promocja państwa polskiego, biznesu polskiego, naszej woli walki, naszych umiejętności – mówił premier. – Nasza Ekstraklasa będzie pokazywana w 16 krajach Europy – dodał na marginesie.

– To nie koniec dobrych wiadomości. Chcemy przekazać coś, czego niewiele osób się spodziewa. Będzie możliwy powrót kibiców w odpowiednich procedurach. Będzie to jak najszybciej, czyli 19 czerwca. Na stadionie będzie mogło być do 25 proc. pojemności stadionu. Odpowiednie środki dezynfekcyjne, usadzenie i dojście do stadionu zostanie uregulowane – ogłaszał Mateusz Morawiecki.

– Te wiadomości to jest powrót do innej, nowej rzeczywistości sportowej i społecznej. Piłka nożna jest potrzebna nam wszystkim, sport jest potrzebny nam wszystkim. Dla zdrowia, dla hartu ducha. Sport ma dawać radość nam wszystkim. Kochamy sportowców, polską piłkę i cieszę się ogromnie, że mogę tutaj obwieścić tę dobrą wiadomość – podkreślał.

Nie tylko piłka

Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk podkreślała, że piłka to niejedyna dyscyplina objęta troską rządu. – Równocześnie z piłką nożną odmrażamy cały sport. Za przykładem piłki nożnej i Ekstraklasy idzie cały sport. Będziemy mogli powrócić do szeroko pojętnej aktywności fizycznej. Liczę na to, że my jako kibice będziemy stosować się do wszystkich reguł, by bezpiecznie wspierać sportowców – mówiła.

Poinformowała też o rozszerzeniu inwestycji w sportową infrastrukturę. – Jako Ministerstwo Sportu ruszyliśmy z programem zadaszenia boisk piłkarskich. Przeznaczamy na to 19 milionów, by wszystkie wnioski przeszły, zostały zaakceptowane. To ważne, by przez cały rok można było trenować tak ważną dyscyplinę jak piłka nożna – zapewniała.

Rząd dał więcej niż Boniek chciał

– Jest mi niezmiernie miło mówić o tym, że będziemy pierwszym krajem, który opracował protokół pozwalający kibicom na udział w imprezach sportowych. Rząd zgodził się nawet zwiększyć to, co myśmy w naszym planie zrobili. 19 czerwca zaczynamy rundę finałową w Ekstraklasie, będzie grała 1. i 2. liga. Musimy tego dopilnować. Protokół daje bezpieczeństwo wszystkim – stwierdził prezes PZPN.

Czytaj także:

Rząd planuje „odmrozić” także trybuny stadionów. Kibice wrócą jeszcze w czerwcu?Czytaj także:

„Reprezentuje nas pan w Europie”. Boniek krytykuje strój Jakiego i proponuje mu numer KrychowiakaCzytaj także:

Podjęto decyzję ws. Jerzego Brzęczka. „Chciałem podziękować PZPN za zaufanie”