Neymar nabrał swojego syna. Ten filmik ma niemal 9 mln wyświetleń

Wszystko wskazuje na to, że Neymara nie zobaczymy szybko na boisku. Jego klub po raz ostatni zaprezentował się przed kibicami 11 marca, kiedy to Paris Saint-Germain mierzyło się z Borussią Dortmund w ramach Ligi Mistrzów. Później zawieszono zarówno europejskie rozgrywki, jak i te krajowe, a tytuł mistrza Francji powędrował do ekipy z Parc des Princes. Zawodnicy rozpoczęli przedwczesne wakacje, ale żaden z nich nie próżnuje. Neymar regularnie chwali się odbytymi treningami indywidualnymi, chociaż gwiazdor i tak może skupić się przede wszystkim na odpoczynku z rodziną, ponieważ obecnie przebywa w Brazylii.

Ostatnio Neymar podzielił się nagraniem, które szybko zyskało popularność w sieci. Dzień po publikacji materiał ma już ponad 8,8 mln wyświetleń i nic dziwnego – zarejestrowano na nim żart, jaki piłkarz zastosował podczas zabawy z synem. Na filmiku widać, jak ośmioletni Davi Lucca siedzi na podeście i próbuje z różnym skutkiem odbijać piłeczkę głową. Sławny ojciec kilka razy rzucił mu małą piłeczkę przypominającą tę do gry w tenisa stołowego, a na końcu „zaserwował” synowi jajko, które wręcz rozpłaszczyło się na głowie dziecka. „Dzień trollingu z synem” – napisał Neymar pod postem, który skomentowali tacy zawodnicy jak Douglas Costa, Jesse Lingard czy Dani Alves.