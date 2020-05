Już dziś wraca Ekstraklasa. Tak prezentuje się terminarz rozgrywek

Pierwsza kolejka Ekstraklasy po trwającej od marca przerwie zapewne dostarczy odpowiedzi na pytania, jak polskie kluby przepracowały czas izolacji wymuszonej epidemią koronawirusa. Przed startem 27. rundy zmagań liderem jest Legia Warszawa, która ma osiem punktów przewagi nad broniącym tytułu Piastem Gliwice. Mistrza Polski z ubiegłego roku gonią Cracovia, Śląsk Wrocław oraz Lech Poznań, które tracą do ekipy prowadzonej przez Waldemara Fornalika tylko po jednym „oczku”.

Po 30. kolejce tabela zostanie podzielona na dwie grupy, a każda z drużyn będzie miała jeszcze do rozegrania siedem spotkań, zachowując dotychczasowy dorobek punktowy. Walka będzie toczyła się nie tylko o tytuł mistrzowski, ale również o utrzymanie, ponieważ do I ligi spadną trzy drużyny. Jak na razie w strefie spadkowej znajdują się Korona Kielce, Arka Gdynia oraz ŁKS Łódź, które muszą mocno natrudzić się, by pozostać w najwyższej klasie rozgrywkowej na kolejny sezon.

Terminarz 27. kolejki Ekstraklasy:

Piątek, 29 maja

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa (18:00)

Pogoń Szczecin – KGHM Zagłębie Lubin (20:30)

Sobota, 30 maja

ŁKS Łódź – Górnik Zabrze (15:00)

Piast Gliwice – Wisła Kraków (17:30)

Lech Poznań – Legia Warszawa (20:00)

Niedziela, 31 maja

Wisła Płock – Korona Kielce (12:30)

Cracovia Kraków – Jagiellonia Białystok (15:00)

Lechia Gdańsk – Arka Gdynia (17:30)

Kibice od 19 czerwca

W piątek 29 maja Mateusz Morawiecki wystąpił przed Stadionem Narodowym na wspólnej konferencji z minister sportu, prezesem PZPN oraz prezesem PKO Ekstraklasy. Premier swoją wypowiedź rozpoczął od słów: „Radosny dzień” i przypomniał o powrocie piłkarskiej Ekstraklasy. – Przeanalizowaliśmy wszystkie „za i przeciw”, możliwości, w jaki sposób to zorganizować, by doprowadzić do powrotu Ekstraklasy, 1. i 2. ligi. Chciałbym podzielić się radością z wszystkimi, którzy czekali, bo dla mnie to sygnał powrotu do normalność – mówił. Morawiecki podkreślał, że ogłoszenie powrotu było możliwe dzięki rozmowom podjętym z prezesem PZPN już na początku pandemii.

– Cieszymy się, że udało się wypracować mechanizmy, by wrócić do gry – mówił. Dodawał, iż państwowe firmy przez cały czas zastoju w sporcie nie przestały wspierać zespołów. – Sponsorzy pozostali przy klubach, spółki skarbu państwa. Dla mnie piłka nożna to więcej niż gra i sport. To wspaniała promocja państwa polskiego, biznesu polskiego, naszej woli walki, naszych umiejętności – mówił premier. – Nasza Ekstraklasa będzie pokazywana w 16 krajach Europy – dodał na marginesie.

– To nie koniec dobrych wiadomości. Chcemy przekazać coś, czego niewiele osób się spodziewa. Będzie możliwy powrót kibiców w odpowiednich procedurach. Będzie to jak najszybciej, czyli 19 czerwca. Na stadionie będzie mogło być do 25 proc. pojemności stadionu. Odpowiednie środki dezynfekcyjne, usadzenie i dojście do stadionu zostanie uregulowane – ogłaszał Mateusz Morawiecki.

– Te wiadomości to jest powrót do innej, nowej rzeczywistości sportowej i społecznej. Piłka nożna jest potrzebna nam wszystkim, sport jest potrzebny nam wszystkim. Dla zdrowia, dla hartu ducha. Sport ma dawać radość nam wszystkim. Kochamy sportowców, polską piłkę i cieszę się ogromnie, że mogę tutaj obwieścić tę dobrą wiadomość – podkreślał.

