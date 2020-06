Były piłkarz Legii Warszawa znajduje się w ciężkim stanie. Rodzina prosi o modlitwę

Redakcja weszlo.com powołując się na informacje od rodziny poinformowała, że Piotrowi Rockiemu pękł tętniak. Bliscy byłego piłkarza proszą o „wsparcie, trzymanie kciuków czy modlitwę” . Przypomnijmy, 46-letni dzisiaj Rocki grał na pozycji pomocnika i napastnika. Swoją juniorską karierę rozpoczynał w Polonezie Warszawa, a później występował w klubach takich jak Górnik Zabrze, Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Odra Wodzisław Śląski, Legia Warszawa czy GKS Tychy.

Rocki dał się poznać kibicom nie tylko za sprawą waleczności i nieustępliwości, ale również nietypowych cieszynek. Charyzmatyczny zawodnik dostosowywał swoje celebracje do drużyn, którym strzelał gola. I tak po trafieniu do siatki Lecha Poznań udawał parowóz, a po zdobyciu bramki przeciwko Dyskobolii Grodzisk Dyskobola. W pamięci fanów utknęła również cieszynka z meczu z Wisłą Kraków, kiedy to Rocki udawał lajkonika.