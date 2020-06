Anna Lewandowska wspomina pierwszy poród. „Ledwo go przeżyłam”

Anna Lewandowska w „Dzień dobry TVN” przyznała, że Laura, która niedługo skończy miesiąc, daje jej spać w nocy. – To chyba jest nagroda za Klarę, która nie spała tak dobrze, jak Laura – przyznała trenerka dodając, że w części obowiązków pomaga jej Robert, zajmując się starszą z córek. – Mieszkamy w Monachium, na co dzień nie mamy niestety babć ani rodziny, ale sobie radzimy. To jest bardzo fajne, że kwarantanna dała nam taki niesamowity wspólny czas, nie mieliśmy tego nigdy – dodała.

Ordynator jej pogratulował

Żona piłkarza zdradziła, że jej pierwszy poród był bardzo ciężki. – Ledwo go przeżyłam. Ordynator, jak przyszedł po porodzie uścisnąć mi dłoń, powiedział: dzięki pani przygotowaniu gratuluję pani, bo to było wskazanie do cesarskiego cięcia, ale pani dała radę. Jest pani świetnym wzorem, bo aktywność jest bardzo ważna i to jest przykład, że pomogła przejść przez ten poród – przyznała dodając, że drugi poród był o wiele lżejszy i trwał 30 minut. – Nawet nie zdążyli mi podać znieczulenia – podkreśliła.

Lewandowska była pytana także o to, jak razem z mężem i córkami zamierza spędzić Dzień Dziecka. – Spędzamy go rodzinnie, Robert dostał dzień wolnego, to jest fajny moment, że możemy pierwszy Dzień Dziecka spędzić we czwórkę, rodzinnie, spokojnie. Zjemy coś słodkiego, pójdziemy na fajny spacer – opowiadała podczas wywiadu, który został wyemitowany 1 czerwca.