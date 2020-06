Sensacyjny ruch mistrza świata. Mariusz Wlazły zmienia klub

„Przegląd Sportowy” już w marcu informował, że Mariusz Wlazły odejdzie ze Skry Bełchatów. – Jedno jest pewne – ten sezon jest moim ostatnim w Skrze. Szkoda, że rozstaję się w takich okolicznościach, ale nic na to nie poradzimy. Sytuacja jest trudna – mówił w rozmowie z „PS”. – Powiem szczerze, że już od kilku sezonów zarząd Skry szuka kogoś, kto będzie mógł mnie zastąpić. Prezes Konrad Piechocki zaproponował mi zakończenie kariery i imprezę pożegnalną, która miałaby być powiązana z tegorocznym 90-leciem istnienia klubu – dodawał.

Wlazły zasugerował, że chciał wciąż występować w Skrze, ale klub nie był zainteresowany dalszą współpracą. A że niespełna 37-letni zawodnik nie zamierza jeszcze kończyć kariery, to zdecydował się na zmianę barw. Trefl Gdańsk poinformował w mediach społecznościowych, że utytułowany siatkarz dołączy do drużyny od 1 lipca. – To dla mnie duża zmiana, ponieważ tym 17 sezonom w Bełchatowie towarzyszyło wiele wspaniałych emocji. Jestem jednak też ciekaw nowych wyzwań, na które czekam z niecierpliwością w nowym mieście i klubie – przekazał Wlazły. Zawodnik dodał, że wpływ na jego decyzję miał Michał Winiarski, który od roku jest trenerem ekipy z Gdańska.

Kariera Mariusza Wlazłego

Mariusz Wlazły pochodzi z Wielunia, gdzie ukończył podstawówkę oraz Zespół Szkół Budowlanych. Swoją przygodę ze sportem rozpoczął od pływania, ale ostatecznie związał się z siatkówką. Już w 2003 roku zdobył z kadrą juniorską mistrzostwo świata juniorów, a dwa lata później zadebiutował w reprezentacji seniorskiej. W 2006 roku razem z kolegami zdobył wicemistrzostwo świata. Wówczas do srebrnego medalu dorzucił tytuł najlepszego siatkarza turnieju, który współdzielił z Gibą oraz Matejem Kazijskim. Jego największym sukcesem było jednak mistrzostwo świata z 2014 roku, kiedy to uznano go nie tylko za najlepszego atakującego, ale również MVP, czyli najbardziej wartościowego zawodnika imprezy. W dniu zdobycia złotego medalu ogłosił koniec kariery reprezentacyjnej.

Ze Skrą Bełchatów Wlazły związał się już w 2003 roku. Pięć lat później przyznano mu opaskę kapitana. Na swoim koncie ma dziewięć tytułów mistrza Polski, siedem krajowych pucharów. Zdobywał także medale rozgrywek Ligi Mistrzów oraz Klubowych Mistrzostw Świata.

