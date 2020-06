Michael Jordan złowił marlina-giganta. Ryba waży ponad 200 kg!

Marlin to ciepłowodna ryba morska z rodziny żaglic. Jej cechą charakterystyczną jest spiczasta górna szczęka. Marliny mogą waży nawet 1000 kilogramów i mierzyć do 5 metrów. Ryba ta jest przez wielu traktowana jako cenne trofeum wędkarskie. Taką zdobyczą może się pochwalić Michael Jordan. Legendarny zawodnik NBA udowodnił, że koszykówka to niejedyny jego talent.

Była gwiazda Chicago Bulls wzięła udział w prestiżowych zawodach wędkarskim The Big Rock Blue Marlin w północnej Karolinie. To największy turniej wędkarski w Stanach Zjednoczonych, którego pula nagród przekracza 3 miliony dolarów. Są one przyznawane w dwóch kategoriach: za pierwszego złapanego marlina ważącego ponad 226 kilogramów wędkarz otrzymuje około pół miliona dolarów, a za największego w czasie całej rywalizacji nieco ponad milion. Koszykarz przyznał w rozmowie z mediami, że chętnie wrócił do tego regionu, ponieważ w czasach studenckich grał w tam w uniwersyteckim klubie pod wodzą Deana Smitha. W trakcie zawodów Michael Jordan złowił ważącego ponad 200 kilogramów marlina błękitnego.

Choć nie była to największa złowiona tego dnia ryba (inny wędkarz schwytał marlina ważącego aż 213 kg) Michael Jordan zachwycił zgromadzoną publiczność. Przez kilkadziesiąt minut był oblegany przez fanów, którzy chcieli sobie robić z nim zdjęcia albo otrzymać autograf.

