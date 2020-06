Wpychanie kija w odbyt, oddawanie moczu na kolegów. Szokujące „chrzty” w drużynach hokejowych

O szokujących zwyczajach w klubach opowiedział Daniel Carcillo, były zawodnik NHL i dwukrotny zdobywca Pucharu Stanleya. Złożył on nawet pozew przeciwko Canadian Hockey League, organizacji zrzeszającej trzy kanadyjskie ligi młodzieżowe. – Klasyczny „chrzest” dla nowych zawodników to wyjście na obiad, śpiewanie dla drużyny i tego typu historie, które po latach wspomina się przy piwku. Ale są również sceny mrożące krew w żyłach, znacznie wykraczające poza sferę dobrej zabawy – tłumaczył.

„Niektórzy byli zmuszani do masturbowania się przed kolegami, picia ich śliny i spermy, jedzenia ekskrementów. Było też wpychanie kija hokejowego w odbyt czy przywiązywanie ciężarków do genitaliów, a następnie moczenie ich w żrących substancjach. Wiecie, czym jest „rakieta nowicjusza”? Zawodnika wkłada się do kosza na pranie, a następnie z rozpędu, z całą mocą, uderza się nim o ścianę” – cytuje opowieści Daniela Carcillo czeski „Blesk”. Często takie „chrzty” kończyły się poważnymi obrażeniami, włącznie ze złamaniami kończyn czy wstrząsami mózgu.

Do złożonego przez Kanadyjczyka pozwu dołączyła również część jego kolegów z czasów juniorskich. O wyroku zadecyduje Sąd Najwyższy w Ontario.

Czytaj także:

Google zapłaci 5 miliardów dolarów za śledzenie użytkowników w trybie „prywatnym”