Novak Djoković zakażony koronawirusem. Wcześniej sprzeciwiał się szczepionkom

Dziennikarz Sasa Ozmo opublikował na swoim profilu na Twitterze oświadczenie serbskiego tenisisty. Zwycięzca 17 turniejów wielkoszlemowych przekazał, że został przebadany zaraz po powrocie do Belgradu. Wynik testu na obecność koronawirusa okazał się pozytywny. Choroba przebiega na razie bezobjawowo. Na COVID-19 zachorowała także jego żona, dzieci są zdrowe. Serbski tenisista zakaził się najprawdopodobniej podczas zorganizowanego przez siebie turnieju Adria Tour w chorwackim Zadarze. W zawodach oprócz niego wzięli udział m.in. Dominic Thiem, Alexander Zverev i Gregor Dimitrov. Hiszpańska "Marca" donosiła, że po zakończeniu rywalizacji na korcie, uczestnicy udali się na imprezę do pubu. Fani byli oburzeni, że Djoković i inni imprezowali bez zachowania dystansu społecznego i bez masek.

Djoković podkreślał, że zorganizował imprezę, ponieważ chciał w ten sposób pomóc wszystkim tenisistom, zarówno tym doświadczonym, jak i dopiero zaczynającym swoją przygodę na korcie. Podkreślał, że turniej miał być przykładem solidarności w regionie, zapewnił również o swoich dobrych intencjach.

Jak się jednak okazuje, zawody zakończyły się w dość przykry sposób. Zakażenie koronawirusem potwierdzono nie tylko u Djokovicia, ale również dwóch innych tenisistów: Grigoria Dimitrowa oraz Bornie Coricia, a także członków ich sztabów. COVID-19 zdiagnozowano ponadto u Marko Panikiego, trenera przygotowania fizycznego Novaka Djokovicia. Z powodu zachorowań zdecydowano się odwołać finał Adria Tour, który miał odbyć się w Zadarze. „Bardzo mi przykro z powodu każdego pojedynczego przypadku infekcji. Mam nadzieję, że nie skomplikuje to nikomu sytuacji zdrowotnej” – napisał Serb.

Wcześniej Djoković bardzo krytycznie wypowiadał się na temat organizatorów US Open, którzy chcieli zorganizować turniej zachowując maksymalne środki bezpieczeństwa. Zadeklarował również, że jest przeciwny szczepionkom. – Jestem przeciwny szczepieniom i nie chcę, by ktoś zmuszał mnie do zaszczepienia się po to, bym mógł podróżować – dodał.

