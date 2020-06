„Ten okres jest dla mnie dość ciężki”. Adam Małysz opublikował zdjęcie z przeszłości

Adam Małysz poinformował za pośrednictwem Facebooka, że jest zakażony koronawirusem. Były skoczek narciarski zdecydował się zbadać po tym, jak osoba, z którą się kontaktował, miała pozytywny wynik testu na COVID-19. Adam Małysz często widuje się ze skoczkami narciarskimi, ponieważ pełni w Polskim Związku Narciarskim funkcję dyrektora koordynatora ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej. Czy mógł zarazić sportowców koronawirusem?

Co ze skoczkami?

– To przykra wiadomość, że dyrektor polskiej kadry zachorował. Życzę panu Adamowi zdrowia. Rzeczywiście miał kontakt ze skoczkami. Wszyscy ludzie, którzy się z nim kontaktowali są objęci kwarantanną albo nadzorem sanitarno-epidemiologicznym – powiedział Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

„Ten okres jest dla mnie dość ciężki”

W środę 24 czerwca Adam Małysz w mediach społecznościowych opublikował nowy wpis. Dołączył do niego zdjęcie z przeszłości. „Ten okres jest dla mnie dość ciężki, ale nie mogę i nie chcę się załamywać. Znalazłem swoje stare zdjęcie na quadzie i postanowiłem się nim dziś z wami podzielić. Jakoś napawa mnie ono optymizmem. Jazda na quadzie sprawia mi ogromną frajdę. A wy co lubicie robić w wolnym czasie? Pozdrawiam was i życzę dużo zdrowia! Uważajcie na siebie” – napisał były skoczek narciarski.

