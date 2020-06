Polskie siatkarki wracają do gry. Z kim zmierzy się ekipa Jacka Nawrockiego?

Tegoroczny kalendarz rozgrywek całkowicie zmieniła pandemia koronawirusa. Choć wszystkie turnieje międzynarodowe zostały odwołane, nie oznacza to, że w tym roku nie zobaczymy żadnych siatkarskich zmagań. We wtorek 30 czerwca oraz środę 1 lipca kobieca reprezentacja Polski rozegra w Wałbrzychu towarzyskie mecze z Czechami. Będzie to inauguracja reprezentacyjnego sezonu ekipy Jacka Nawrockiego.

Wcześniej nasze siatkarki przez trzy tygodnie trenowały na zgrupowaniu w Szczyrku, na które szkoleniowiec powołał zawodniczki z mniejszym doświadczeniem. Taki skład pojawi się także na meczach z Czechami. Na parkiecie zobaczymy tylko trzy siatkarki, które brały udział w ubiegłorocznych mistrzostwach Europy m.in. Marię Stenzel oraz Magdalenę Stysiak. – Mamy zaplanowaną taktykę, będziemy chciały pokazać swoją dobrą siatkówkę. Nie mamy problemów z czuciem piłki, wszystko jest w porządku – zapewniła atakująca. Nasza libero dodała, że powrót do gry po tak długiej przerwie jest ogromną frajdą.

Czy kibice będą mogli obejrzeć mecze?

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, spotkania zostaną rozegrane bez udziału publiczności. Rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Siatkowej Janusz Uznański przekazał, że pod halą zostanie postawiony specjalny telebim, na którym będzie można oglądać spotkanie siedząc we własnym samochodzie. Ponadto, na trybunach zostanie umieszczonych 160 specjalnych awatarów – za pośrednictwem stronyEbilet można zamówić tekturowego manekina ze swoją twarzą, który będzie pełnił rolę kibica.

Takie awatary można również zamówić na mecze męskiej reprezentacji siatkarzy z Niemcami, które odbędą się 22 oraz 23 lipca w Zielonej Górze.