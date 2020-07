Bartosz Kurek podpisał nowy kontrakt. „Od jakiegoś czasu to był mój cel”

Większość drużyn grających w polskiej PlusLidze oraz ligach zagranicznych skompletowała już składy na następny sezon. Na liście żadnego z topowych europejskich klubów nie pojawiło się nazwisko Bartosza Kurka. Dla wszystkich zaniepokojonych o sportową przyszłość MVP MŚ 2018 mamy dobre wieści. Nasz najlepszy atakujący zagra w sezonie 2020/2021 w lidze japońskiej. Polak podpisał kontrakt z drużyną Wolfdogs Nagoya. To mistrz kraju z sezonu 2015/2016. W kolejnych dwóch sezonach klub zdobywał wicemistrzostwo, a w zeszłym był piąty.

Nie będzie to debiut Bartosza Kurka w Japonii. W 2016 roku siatkarz podpisał kontrakt z JT Thunders Hiroshima. Z powodów zdrowotnych szybko jednak zakończył grę w Azji, aby reprezentować barwy rodzimej PGE Skry Bełchatów. – Czuję się gotowy na grę w Azji i szczęśliwy, że dostałem taką możliwość po raz kolejny. Nie ukrywam, że od jakiegoś czasu to był mój cel, żeby wrócić do Japonii. Mówiłem to otwarcie wobec moich najbliższych. Oni wiedzieli, że chciałbym dopełnić to, czego nie udało się zrobić cztery lata temu. Mam zamiar cieszyć się Japonią, chłonąć tamtejszą atmosferę i kulturę, a przede wszystkim wykonać pracę, której się ode mnie oczekuje – podkreślił Bartosz Kurek w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.