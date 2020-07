Czarnoskóra olimpijka na okładce „Vogue'a”. Fotograf skrytykowana za rozjaśnienie jej skóry

Simone Biles jest najbardziej utytułowaną amerykańską gimnastyczką. 23-latka ma na swoim koncie kilkanaście mistrzostw świata oraz cztery złote medale olimpijskie. Do tego dorobku dorzuciła miejsca na podium we wspomnianych imprezach, a także tytuł „Women of the Year” przyznawany przez magazyn „Glamour”. Teraz sportsmenka trafiła na okładkę sierpniowego „Vogue'a" , dla którego udzieliła także wywiadu. Amerykanka przyznała, że w młodości nie poznała wielu czarnoskórych gimnastyczek. – Więc kiedy zaczęłam się tym zajmować, to naprawdę czułam się zainspirowana, by wyjść i być tak dobrą, jak one. Pamiętam, jak oglądałam Gabby Douglas wygrywającą igrzyska olimpijskie w 2012 roku i pomyślałam: Jeśli ona tego dokona, to ja też mogę – przyznała Biles.

Przegląd mediów społecznościowych wskazuje, że równie wielkim zainteresowaniem jak sama rozmowa, cieszy się zdjęcie okładkowe magazynu. „Vogue” znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak fotograf Annie Leibovitz postanowiła rozjaśnić jej skórę, której kolor na fotografiach znacznie odbiega od tego w rzeczywistości. Redaktor naczelna „New York Times” Morrigan McCarthy zaznaczyła na Twitterze, że uwielbia Biles i cieszy się, że młoda gimnastyczka trafiła na okładkę. „Ale nienawidzę tych zdjęć, nienawidzę ich kolorystyki i tego, jakie są przewidywalne. A szczególnie nienawidzę »Vogue« za to, że nie wpadli tam na pomysł zatrudnienia czarnoskórego fotografa” – podkreśliła. Podobnych wpisów jest więcej, a dziennikarka Britni Danielle stwierdziła, że Biles zasługuje na coś więcej, niż na złe oświetlenie wybrane przez Leibovitz.

