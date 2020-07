Była żona twierdzi, że obrażał ją w rozmowie z córką. Piotr Żyła odpowiada

Justyna Żyła nie daje o sobie zapomnieć. Była żona utytułowanego skoczka najpierw zasłynęła upublicznianiem prywatnych problemów w swoim małżeństwie, a później próbowała swoich sił m.in. jako prowadząca program kulinarny. Teraz celebrytka opublikowała screen z rozmowy prowadzonej z córką. Wynika z niej, że 8-letnia Karolina wysłała ojcu ślubne zdjęcie rodziców, na co ten miał odpowiedzieć: „Kto to? Jaka ona brzydka”.

„Po co w to mieszać pół Polski?"

W odpowiedzi skoczek zamieścił długi wpis na Instagramie zastanawiając się w nim „jakim trzeba być człowiekiem, żeby tak bardzo nienawidzić drugiego” . „Starałem się nie komentować swoich prywatnych spraw w sieci, ale jeżeli chodzi o moje dzieci to już jest lekka przesada” - dodał. Żyła wspomniał także o pogróżkach i obelgach oraz zasugerował, że w sporach tego typu to mężczyźni są zawsze obarczani winą i nie mają"żadnych praw".