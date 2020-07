Siatkarz z Trefla Gdańsk ma koronawirusa. Kilka dni temu spotkał się z kibicami

„Klub Trefl Gdańsk informuje, iż jeden z zawodników drużyny otrzymał dodatni wynik testu na SARS-CoV-2. Z uwagi na dobro osobiste siatkarza nie podajemy do wiadomości publicznej jego danych osobowych. Cała drużyna, sztab szkoleniowy oraz wszyscy pracownicy klubu poddali się samoizolacji i czekają na dalsze zalecenia i kontakt z sanepidu. Pierwsze osoby już otrzymały informację, że na początku przyszłego tygodnia będą miały wykonane testy na obecność SARS-CoV-2” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie klubu z Trójmiasta.

Spotkał się z kibicami

Zakażony siatkarz jeszcze przed otrzymaniem wyników testów poddał się samoizolacji. Do sanepidu zgłoszono także „wszystkie osoby, które w ostatnim czasie miały kontakt z zawodnikiem przez co najmniej 15 minut w odległości mniejszej niż 1,5 m i bez maseczek” . „Treningi drużyny zostały zawieszone i obecnie klub czeka na dalsze zalecenia sanepidu odnośnie przeprowadzenia testów drużynie i osobom, z którymi zawodnik miał kontakt stwarzający ryzyko przenoszenia wirusa. Pierwsze osoby już otrzymały informację, że na początku przyszłego tygodnia będą miały wykonane testy na obecność SARS-CoV-2” – dodano.