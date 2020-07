On świętował, złodzieje plądrowali mieszkanie. Pechowa feta piłkarza Liverpoolu

Z posesji Fabinho zniknął samochód Audi RS6 i drogocenna biżuteria. Auto zostało porzucone przez włamywaczy, ale póki co pozostałych rzeczy nie udało się odzyskać. Fabinho jest kolejnym piłkarzem Premier League, który został okradziony w tym roku we własnym domu. Wcześniej spotkało to Riyada Mahreza z Manchesteru City, Dele Allego i Jana Vertonghena z Tottenhamu Hotspur oraz Mamadou Sakho z Crystal Palace.

Liverpool na szczycie

Tegoroczny sezon Premier League był wyjątkowy pod wieloma względami. Nie dość, że rozgrywki zostały w pewnym momencie zawieszone ze względu na pandemię koronawirusa, to po raz pierwszy od 30 lat po tytuł mistrzowski sięgnął FC Liverpool. „The Reds” wprawdzie mają do rozegrania jeszcze jedno spotkanie, ale jedno i tak jest pewne – podopieczni Jurgena Kloppa zdystansowali rywali, wyprzedzając drugi Manchester City o kilkanaście punktów.

Gracze z Anfield Road zasłynęli nie tylko ofensywnym i miłym dla oka stylem, ale również skutecznością. W 37. dotychczasowych kolejkach aż 82 razy trafiali do bramki rywali, tracąc przy tym 32 gole. Najskuteczniejszymi zawodnikami „The Reds” okazali się Mohamed Salah (19 bramek) i Sadio Mane (17).