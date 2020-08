Trzech reprezentantów Polski zakażonych koronawirusem. „Natychmiast skontaktowaliśmy się z zawodnikami, trenerami"

Pierwszy zakażony hokeista to Damian Kapica. 28-letni napastnik, ostatnio reprezentujący barwy Comarch Cracovii, a w zbliżającym się sezonie ma reprezentować barwy jednego z austriackich klubów i musiał przejść testy przed dołączeniem do nowego zespołu.

– O pozytywnym wyniku badania w przypadku Damiana Kapicy dowiedzieliśmy się 1 sierpnia. Natychmiast skontaktowaliśmy się z zawodnikami, trenerami i Państwową Inspekcją Sanitarną – powiedział Mirosław Minkina, prezes PZHL, cytowany przez oficjalny serwis PZHL, zapewniając że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie otrzyma od PZHL listę wszystkich osób, które miały bezpośredni kontakt z Kapicą podczas lipcowego zgrupowania.

Według portalu hokej.net pozytywne wyniki testu na koronawirusa mają dwaj inni reprezentanci – obrońca JKH GKS Jastrzębie Arkadiusz Kostek i napastnik GKS Tychy Filip Komorski.

Oficjalna strona jastrzębskiego klubu poinformowała, że w związku z podejrzeniem wykrycia wirusa COVID-19 u jednego z zawodników klub nie będzie kontynuował rywalizacji w turnieju RT Torax w czeskiej Porubie.

Wiceprezes PZHL Marta Zawadzka zapewniła, że razem z autorytetami w dziedzinie chorób zakaźnych związek pracuje również nad procedurami dotyczącymi uruchomienia we wrześniu rozgrywek ekstraligi. W warszawskim zgrupowaniu, które trwało od 19 do 26 lipca brało udział 34 hokeistów. Było to pierwsze spotkanie kadrowiczów z nowym trenerem reprezentacji Robertem Kalaberem. (PAP)

Czytaj także:

Polityk zarażony koronawirusem. Grodzki zapowiada zmianę harmonogramu prac Senatu