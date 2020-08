Awantura z udziałem Marcina Najmana przed galą FAME MMA 7. Interweniowała ochrona

Kolejna edycja FAME MMA, gali na której duża cześć „zawodników” nie jest zawodowymi sportowcami, a celebrytami, yotuberami czy raperami odbędzie się 5 września. Zmierzą się na niej ze sobą m.in. Marcin Najman z Dariuszem „Lwem” Kaźmierczukiem i Kasjusz „Don Kasjo” Życiński z Łukaszem Lupą. Walka Najmana ma być jego pożegnaniem z mieszanymi sztukami walki.

Na konferencji prasowej zapowiadającej galę doszło do ostrego starcia Najmana z Kasjuszem „Don Kasjo” Życińskim. Konflikt tych dwóch zawodników ciągnie się już od pewnego czasu, jednak do tej pory objawiał się głównie w mediach społecznościowych. Panowie nie zmierzyli się do tej pory ze sobą na ringu. To może się jednak zmienić, bo pomimo że najbliższa walka z Kaźmierczukiem ma być ostatnią w karierze walka Najmana, ten zapowiedział, że jest gotów na dodatkowy pojedynek z „Don Kasjo”.

Awantura na konferencji

Na razie jednak doszło do słownej awantury, która prawie przerodziła się w bijatykę. W pewnym momencie gali Najman stwierdził, że to Adrian Polak odniósł wygraną w kontrowersyjnej walce z „Don Kasjo” na gali Fame MMA 3, mimo że ostateczny werdykt (po odwołaniu się „Don Kasjo”) zapadł na korzyść tego ostatniego.

Wtedy Życiński nie wytrzymał. – Ty też widziałeś wygraną Polaka debi** je***y? Jak Najman widział wygraną Polaka, to jesteś petem do szcz***a – wołał „Don Kasjo”. w odpowiedzi Najman rzucił mu wyzwanie. – Włączcie zegarki i umawiamy się na 10 sekund. Chcesz się sprawdzić? Chodź to ku**a zrobimy. 10 sekund, teraz, 10 sekund – wezwał Najman.

Zawodnicy wstali z miejsc i ruszyli w swoim kierunku. Wyraźnie większą wściekłość było widać u „Don Kasjo”. Przed rzuceniem się na Najmana musiała powstrzymać go ochrona. W końcu obaj zawodnicy usiedli na swoje miejsca, ale „Don Kasjo” kontynuował stek wulgarnych wyzwisk w kierunku Najmana. – Zrozumcie, że on nie umie języka polskiego. On ma tak przepity mózg. To się nie da tak wszystkiego połączyć – zakończył Najman.

