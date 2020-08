Iker Casillas zakończył karierę. „To jeden z najtrudniejszych dni”

„To jeden z najważniejszych i najtrudniejszych dni w moim sportowym życiu. Ważna jest ścieżka, którą podróżujesz i ludzie, którzy Ci towarzyszą, a nie cel, do którego dążysz, ponieważ on przychodzi sam wraz z pracą i wysiłkiem. Uważam, że bez wahania mogę stwierdzić, że moja droga zaprowadziła mnie do wymarzonego celu” – napisał Iker Casillas w mediach społecznościowych, dołączając obszerne oświadczenie w języku hiszpańskim. Legenda Realu Madryt, która przez pięć ostatnich sezonów była związana z FC Porto, poinformowała tym samym o zakończeniu kariery.

O tym, że 39-latek może zakończyć karierę, mówiono już od maja ubiegłego roku. Wtedy to gracz FC Porto trafił do szpitala po tym, jak poczuł się źle podczas treningu. Przeprowadzone badania wykazały zawał serca, a Casillas był zmuszony zrobić sobie przymusową przerwę od sportu. Wprawdzie po pewnym czasie wrócił do aktywności, ale kibice nie zobaczyli go już w akcji. W ostatnim czasie sprawował jedno z dyrektorskich stanowisk w FC Porto.

Kariera Ikera Casillasa

Pochodzący z Móstoles Casillas już w wieku dziewięciu lat został zapisany do szkółki Realu Madryt. Tak rozpoczęła się bogata kariera Hiszpana, który od początku był ustawiany na pozycji bramkarza. Zawodnik we wrześniu 1999 roku zadebiutował w seniorskiej kadrze ekipy z Santiago Bernabeu. Razem z „Królewskimi” pięciokrotnie zdobywał ligowe mistrzowskie oraz dwukrotnie sięgnął po Puchar Króla. Do krajowych sukcesów dołożył trzy triumfy w Lidze Mistrzów oraz dwa Superpuchary Europy.

Przygoda Casillasa z „Królewskimi”, których w samej Primera Division reprezentował 510 razy, zakończyła się w 2015 roku, kiedy to Hiszpan przeszedł do FC Porto. W portugalskiej drużynie rozegrał 116 spotkań, wywalczając dwa razy krajowe mistrzostwo oraz sięgając po Superpuchar Portugalii.

Casillas liczne sukcesy święcił także z reprezentacją Hiszpanii, której barwy reprezentował już w drużynie U-16. Razem z kolegami z seniorskiej kadry sięgnął po mistrzostwo świata w 2010 roku, a dwa lata wcześniej i dwa lata później prowadził swoją drużynę do triumfu w mistrzostwach Europy. Jego umiejętności były doceniane przez komentatorów i kibiców, a od lat jego nazwisko pojawiało się w kontekście najlepszych bramkarzy globu. Znalazło to odzwierciedlenie w wyróżnieniach indywidualnych, a Casillas kilkukrotnie trafił do Drużyny Roku UEFA, był wybrany najlepszym bramkarzem Euro rozgrywanym w 2008 roku oraz Mundialu z 2010 roku.