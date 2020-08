Dramatyczny wypadek podczas wyścigu Tour de Pologne. Fabio Jakobsen wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej

„Potężny wypadek na linii mety. Służby medyczne w akcji. Mamy nadzieję, że wszystko skończy się dobrze” – czytamy na Facebooku Tour de Pologne.

Do wypadku doszło, gdy Holender Dylan Groenewegen zepchnął na barierki rodaka Fabio Jakobsena. Groenewegen, Belg Jasper Philipsen oraz kilku innych kolarzy znalazło się na ziemi. Na miejsce wezwane zostały służby medyczne. Jakobsen został zwiotczony, zaintubowany i wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Przetransportowano go do szpitala. Z powodu kraksy odwołano ceremonię dekoracji.

Dylan Groenewegen dojechał jako pierwszy na metę, jednak został zdyskwalifikowany ze względu na spowodowanie wypadku. W wyniku zdarzenia poturbowany także został stojący przy mecie sędzia Andrzej Lewandowski.