Tragiczny wypadek na trasie Tour de Pologne. Są nowe informacje nt. stanu zdrowia kolarza

Pierwszy etap tegorocznego Tour de Pologne kończył się w Katowicach, a ostatnie metry trasy były ułożone z myślą o sprinterach. To oni mieli walczyć o zwycięstwo i koszulkę lidera. Na krótko przed metą najbliżej zwycięstwa był Dylan Groenewegen z Team Jumbo-Visma, który ścigał się z Fabio Jakobsenem reprezentującym drużynę Deceuninck-Quick Step. Tuż przed kreską pierwszy z Holendrów odepchnął swojego rodaka, który z prędkością około 70-80 km/h uderzył w barierki i z impetem wypadł z trasy. W pobliżu stali sędzia wyścigowy oraz fotograf, którzy również zostali poszkodowani.

Pięciogodzinna operacja

Obecni na miejscu ratownicy medyczni zaczęli walkę o życie Jakobsena, który był najbardziej poszkodowanym kolarzem. Zawodnik najpierw był reanimowany, a później trafił do szpitala w Sosnowcu. – To jest bardzo poważny uraz mózgowo-czaszkowy, połamane podniebienie, więc były trudności z zaintubowaniem, ale cały czas były podłączone rurki krtaniowe i tlen. Podtrzymywaliśmy poziom saturacji i czynności życiowe. Serce pracowało dobrze, utrzymywał odpowiednie ciśnienie. Kolarz doznał bardzo poważnego urazu i istnieje zagrożenie życia – relacjonowała główna lekarz Tour de Pologne Barbara Jerschina w rozmowie z naszosie.pl.

Paweł Gruenpeter, który pełni funkcję zastępcę dyrektora ds. lecznictwa szpitala w Sosnowcu cytowany przez sport.tvp.pl poinformował z kolei, że 23-letni sportowiec został wprowadzony w śpiączkę mózgową. – Jego stan został ustabilizowany. Kolarz ma obrażenia wielonarządowe głowy oraz klatki piersiowej. Będzie hospitalizowany na oddziale intensywnej terapii i będzie poddany zabiegom twarzoczaszki. Potrzebna będzie interwencja specjalistów od chirurgii szczękowej i plastycznej – dodał.

Nowe informacje na temat stanu zdrowia Jakobsena pojawiły się w czwartek rano. Dyrekcja szpitala poinformowała, że zakończyła się pięciogodzinna operacja kolarza. – Dzięki temu, że zawodnik jest wysportowany, uniknął złamania kręgosłupa – mówił ł Gruenpeter. – Mam nadzieję, że – uwzględniając wyniki badań tomografii, które były wykonywane wczoraj – nie będzie uszkodzeń układu nerwowego. Oczywiście musimy pamiętać, że pacjent przebył około godzinną akcję reanimacyjną na miejscu wypadku, więc te objawy kliniczne mogą jeszcze ulegać zmianie – dodał. Jeszcze w czwartek ma zostać podjęta próba wybudzenia kolarza ze śpiączki farmakologicznej.

Groenewegen zdyskwalifikowany

Chociaż walka o zwycięstwo między sprinterami nie jest niczym nowym, a zawodniczy często walczą niemal „bark w bark”, to zachowanie Groenewegena zostało skrytykowane przez środowiska kolarskie. – Dylan Groenewegen zaczął na środku jezdni, potem zaczął ściągać do boku widząc rywala. Tak się nie robi. Na pewno go zdyskwalifikujemy – relacjonował Czesław Lang, który pojawił się na antenie TVP Sport.