Kolejny wypadek na Tour de Pologne. Kolarz został przetransportowany śmigłowcem do szpitala

Z informacji RMF FM wynika, że do wypadku na trasie Tour de Pologne doszło w rejonie miejscowości Porąbka w powiecie bielskim. Dziennikarze rozgłośni poinformowali, że jeden z kolarzy przewrócił się i ma „prawdopodobnie uraz głowy i kręgosłupa”. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Bielsku-Białej. Onet ustalił, że poszkodowanym kolarzem jest Mickael Delage z grupy Groupama. Z informacji portalu wynika, że sportowiec jest przytomny.

To nie pierwszy wypadek na Tour de Pologne

Przypomnijmy – kilka dni wcześniej na finiszu pierwszego etapu 77. Tour de Pologne w Katowicach doszło do dramatycznego wypadku. Holenderski kolarz Fabio Jakobsen został zaintubowany, wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej i przewieziony do szpitala. Poturbowany został także polski sędzia Andrzej Lewandowski. Do wypadku doszło, gdy Holender Dylan Groenewegen zepchnął na barierki rodaka Fabio Jakobsena. Groenewegen, Belg Jasper Philipsen oraz kilku innych kolarzy znalazło się wówczas na ziemi.

