Messi vs. Lewandowski. Dzisiaj Barcelona mierzy się z Bayernem Monachium

Po przerwie związanej z pandemią koronawirusa wróciły najbardziej oczekiwane rozgrywki piłkarskie na świecie. Ekipy występujące w Lidze Mistrzów najpierw dograły mecze rewanżowe, a od czwartku rozpoczyna się faza ćwierćfinałów. W piątek FC Barcelona zmierzy się na Estádio da Luz z Bayernem Monachium i co najważniejsze, w portugalskim turnieju przewidziano tylko jedno spotkanie na rundę. Oznacza to, że nie zobaczymy rewanżu, a zwycięzca piątkowego starcia automatycznie zamelduje się w półfinale.

Messi czy Lewandowski?

Dzisiejszy mecz równie dobrze mógłby być finałem Ligi Mistrzów. Oba zespoły mają w swoich szeregach klasowych zawodników i coś do udowodnienia. "Duma Katalonii" podrażniona przegranym sezonem w lidze hiszpańskiej chciałaby powetować sobie porażkę z Realem triumfem w europejskich rozgrywkach. Bayern z kolei od siedmiu lat czeka na wygraną w Champions League i ma apetyt na zawojowanie Europy. Dużą pomocą może okazać się Robert Lewandowski, który rozgrywa jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy sezon w karierze. Polak znajduje się w świetnej formie, co regularnie potwierdza powiększając swój dobytek strzelecki. Obrońcy Barcelony będą musieli sporo się natrudzić, by wyłączyć z gry kapitana polskiej kadry.

Po drugiej stronie zobaczymy Messiego, który o ile życiową formę prawdopodobnie ma już za sobą, to wciąż stanowi trzon ekipy z Camp Nou. Argentyńczyk nawet mimo niższej dyspozycji całego zespołu może wyczarować skuteczną akcję, która pogrąży Monachijczyków. Starcie kilkukrotnego triumfatora Złotej Piłki z Lewandowskim jest o tyle ciekawe, że obaj są obecnie uznawani za najlepszych napastników na świecie. Jeśli któryś z nich chciałby dzierżyć ten tytuł samodzielnie, to piątkowy mecz będzie najlepszą okazją do potwierdzenia dominacji na europejskich boiskach.

FC Barcelona – Bayern Monachium. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja live

Ćwierćfinał Ligi Mistrzów między FC Barceloną a Bayernem Monachium rozpocznie się w piątek 14 sierpnia o godz. 21. Transmisja z wydarzenia będzie dostępna na antenach TVP Sport, TVP2 oraz Polsat Sport Premium.

