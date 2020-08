Fabio Jakobsen wraca do ojczyzny. Kolarza czeka rekonstrukcja twarzy

Pierwszy etap tegorocznego Tour de Pologne kończył się w Katowicach, a ostatnie metry trasy były ułożone z myślą o sprinterach. To oni mieli walczyć o zwycięstwo i koszulkę lidera. Na krótko przed metą najbliżej zwycięstwa był Dylan Groenewegen z Team Jumbo-Visma, który ścigał się z Fabio Jakobsenem reprezentującym drużynę Deceuninck-Quick Step. Tuż przed kreską pierwszy z Holendrów odepchnął swojego rodaka, który z prędkością około 70-80 km/h uderzył w barierki i z impetem wypadł z trasy. W pobliżu stali sędzia wyścigowy oraz fotograf, którzy również zostali poszkodowani, jednak ich stan od początku określano jako niezagrażający życiu.

Wróci do kraju

Jakobsen trafił do szpitala, gdzie został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Miał stłuczenia klatki piersiowej oraz uraz twarzoczaszki, w tym szczęki, żuchwy i oczodołu. Stracił również wszystkie zęby, ale co najważniejsze – jest przytomny. W środę zostanie wypisany ze szpitala w Sosnowcu i czeka go podróż samolotem do ojczyzny. Porozumiewamy się pisemnie, bo oddycha przez rurkę tracheotomijną. Denerwuje się podróżą do Holandii, ale bardzo na nią czeka. (...) Jest zadowolony i marzy o powrocie na rower. To jest dla niego najważniejsze – powiedziała Dorota Dudek-Dyczkowska, kierująca OIOM-em szpitala w Sosnowcu cytowana przez polsatnews.pl.

Dudek-Dyczkowska zaznaczyła, że Jakobsena czekają „zabiegi rekonstrukcyjne twarzoczaszki”. – Rany wyglądają bardzo dobrze, co wróży bardzo dobrze na przyszłość. Powrót do sportu jest jak najbardziej możliwy – poinformował lekarz naczelny szpitala Robert Urbańczyk. Lekarze przekazali, że kolarz przejdzie rekonstrukcję górnej wagi oraz nosa. – Nie wiem, jak to będzie przebiegało i co będzie konieczne. Chociaż chyba dla pana Jacobsena wygląd twarzy nie ma większego znaczenia. Powiedział, że ważniejsza jest dla niego kondycja fizyczna – podsumowała Dudek-Dyczkowska.

