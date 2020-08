Prezydent Oświęcimia skrytykował rabina, głos zabrała Szydło. „Jest politykiem PO, ale go popieram”

Eliezer Szerbatow to kapitan reprezentacji Izraela w hokeju, który dołączył tego lata do Re-Plast Unii Oświęcim. Po transferze hokeista został zaatakowany za pośrednictwem mediów społecznościowych przez amerykańskiego rabina Elchanana Poupkę. „Nigdy nie myślałem, że będę musiał to napisać: dla Żyda gra dla drużyny z Auschwitz to zdrada i wstydliwy nóż, wbity w plecy milionów. Jest tyle klubów hokejowych. Szerbatow, znajdź sobie inny” – napisał rabin Poupko na Twitterze.

Na tym się jednak nie skończyło. Rabin kontynuował temat, wklejając historyczne zdjęcia, przedstawiające transporty Żydów do Auschwitz. Co więcej, między wierszami oskarżył Polaków o bierność wobec Holokaustu. „Czy on jest gotów nieść dumę miastu, które widziało takie coś każdego dnia i nic nie powiedziało?” – dopytywał. Eliezer Szerbatow odpowiedział rabinowi, by postarał się znaleźć w tym transferze także pozytywy. Hokeista podkreślił, że jego gra w mieście, które było częścią niemieckiej machiny zagłady, może być manifestacją siły Żydów.

Prezydent Oświęcimia reaguje, Szydło popiera

Na ataki ze strony rabina zareagował prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. „W imieniu mieszkańców Oświęcimia wyrażam stanowcze oburzenie w związku ze słowami rabina Elchanana Poupko, który skrytykował Eliezera Szerbatowa, nowego zawodnika drużyny hokejowej Unia Oświęcim za to, że jako reprezentant Izraela będzie grał w mieście, w którym istniał obóz Auschwitz” – napisał włodarz miasta. Samorządowiec zaznaczył, że oskarżenia rabina o bierność mieszkańców Oświęcimia są „sprzeczne z oczywistymi faktami historycznymi”. „Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec kłamliwych stwierdzeń i insynuacji zawartych w opiniach amerykańskiego rabina Poupko, które krzywdzące są zarówno dla miasta Oświęcim, jak i dla jego mieszkańców, ale także wielu Polaków, którzy byli ofiarami II wojny światowej " – podkreślił Chwierut.

Do sprawy odniosła się także Beata Szydło, która pochodzi z Oświęcimia. „Prezydent Oświęcimia jest politykiem PO, ale w tej sprawie w pełni go popieram” – napisała europosłanka udostępniając oświadczenie Chwieruta.

