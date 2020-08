Atletico Madryt czy RB Lipsk? Dzisiaj poznamy kolejnego półfinalistę Ligi Mistrzów

Po emocjonującym ćwierćfinale, w którym Atalanta mierzyła się z PSG, poznaliśmy pierwszego półfinalistę tegorocznej i jedynej w swoim rodzaju edycji Ligi Mistrzów. Paryżanie w ostatnich minutach wyszarpali awans, dzięki czemu w półfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu RB Lipsk – Atletico Madryt. W przeciwieństwie do dotychczasowych odsłon rozgrywek, teraz drużyny zmierzą się tylko raz, nie mając możliwości rozegrania rewanżu. Tym samym w miniturnieju rozgrywanym na portugalskich stadionach nie ma miejsca na potknięcia i wyrachowane granie na czas.

Do trzech razy sztuka?

RB Lipsk udowodnił w tym roku, że aspiruje do miana drużyny ze ścisłej europejskiej czołówki. Ekipa prowadzona przez Juliana Nagelsmanna zajęła w Bundeslidze trzecie miejsce, ustępując jedynie Bayernowi Monachium i Borussii Dortmund. Niemiecka drużyna wygrała swoją grupę w Lidze Mistrzów, wyprzedzając Olympique Lyon, Benficę oraz Zenit Petersburg. W 1/8 finału „Byki” odprawiły z kolei londyński Tottenham, wygrywając dwumecz 4:0. Tym samym stało się jasne, że drużyna z Lipska tanio skóry nie sprzeda i ani myśli odpuszczać walki o półfinał najbardziej prestiżowych piłkarskich rozgrywek klubowych na świecie.

Ekipa z Red Bull Arena zmierzy się z Atletico Madryt, które nie ma za sobą udanego sezonu w lidze hiszpańskiej. Zawodnicy prowadzeni przez Diego Simeone tylko za sprawą lepszego bilansu bramkowego zajęli trzecie miejsce w tabeli, wyprzedzając Sevillę. Real Madryt i FC Barcelona były poza zasięgiem ekipy z Wanda Metropolitano, która słabe mecze na krajowym podwórku chce powetować sobie dobrym występem w europejskim pucharze. Tegoroczna edycja rozgrywana jest po zakończonym sezonie, piłkarze odczuwają więc trudy rozegranych do tej pory spotkań. Wszystko więc może się zdarzyć, a hiszpańska drużyna po raz kolejny jest na dobrej drodze do gry w finale Champions League. W 2014 i 2016 roku piłkarze prowadzeni przez Simeone musieli uznać w finale wyższość „Królewskich”. Real odpadł już z Ligi Mistrzów, więc może to będzie ten rok, w którym Atletico w końcu wywalczy cenne trofeum?

RB Lipsk – Atletico Madryt. Gdzie obejrzeć mecz?

Mecz RB Lipsk – Atletico Madryt rozpocznie się w czwartek 13 sierpnia o godz. 21. Spotkanie na Estadio da Luz poprowadzi Szymon Marciniak, a transmisja z ćwierćfinału Ligi Mistrzów będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz w serwisie IPLA.

Czytaj także:

Fabio Jakobsen wraca do ojczyzny. Kolarza czeka rekonstrukcja twarzy