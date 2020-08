Bartosz Kapustka wraca do Polski. Sensacyjny transfer stał się faktem

„Długo wyczekiwana wiadomość! Trochę Was przetrzymaliśmy. Bartosz Kapustka oficjalnie zawodnikiem Legii Warszawa” – poinformował mistrz Polski we wpisie zamieszczonym na Twitterze. Tym samym transfer, o którym spekulowano już od kilku dni, doszedł do skutku. – Nigdy nie byłem tak głodny piłki jak teraz. Jeśli zdrowie dopisze, wszystko będzie w porządku. Transfer był przeprowadzony bardzo skrupulatnie. Byłem do niego przekonany, klub również. Organizacyjnie Legia jest na poziomie topowych klubów i ma duże ambicje, podobnie jak ja. Znam wielu zawodników grających przy Łazienkowskiej i jestem przekonany, że Legia to dla mnie dobre miejsce do gry – zapowiedział niespełna 24-letni zawodnik, który podpisał ze stołecznym klubem dwuletni kontrakt.

Kariera Bartosza Kapustki

Kapustka już w wieku 18 lat zadebiutował w Ekstraklasie. Przez trzy lata reprezentował barwy Cracovii, dla której strzelił sześć bramek. Młody pomocnik swoimi dobrymi występami na boiskach ligowych przykuł uwagę Adama Nawałki, który powołał go do seniorskiej reprezentacji Polski. Kapustka odwdzięczył się już w pierwszym meczu, strzelając gola Gibraltarowi. Przebojowa gra sprawiła, że gracz Cracovii wywalczył miejsce w kadrze na Euro 2016, gdzie zaimponował kibicom i zagranicznym dziennikarzom swoją postawą w meczu przeciwko Irlandii Północnej. Po udanym turnieju kwestią czasu pozostał transfer piłkarza do silniejszego klubu.

Pomocnik zdecydował się na przejście w 2016 roku do Leicester, czyli świeżo upieczonego mistrza Anglii. Kapustka nie przebił się jednak do podstawowego składu, nie udało mu się również zadebiutować w Premier League. Rok później został wypożyczony do niemieckiego SC Freiburg, gdzie rozegrał sezon. Kolejny rok spędził z kolei w drugoligowym belgijskim Oud-Heverlee Leuven. W marcu 2019 roku zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, a kontuzja wykluczyła go z udziału w mistrzostwach Europy do lat 21. Po czterech latach zdobywania doświadczeń na europejskich boiskach zdecydował się na powrót do ojczyzny, a gra w barwach Legii będzie dla niego okazją do wywalczenia powołania do reprezentacji kraju.

Czytaj także:

Atletico Madryt czy RB Lipsk? Dzisiaj poznamy kolejnego półfinalistę Ligi Mistrzów