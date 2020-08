Koronawirus w Legii Warszawa. Co z meczem w Lidze Mistrzów?

We wtorek 18 sierpnia Legia Warszawa w I rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów zmierzy się z klubem Linfield FC z Irlandii Północnej. Drużyna awansowała do rozgrywek z powodu walkowera - mecz z Drita nie odbył się, ponieważ z zespole z Kosowa zbyt późno wykryto koronawirusa. Przed rozgrywkami w LM wszyscy piłkarze musieli zostać poddani testom na obecność koronawirusa. Jak się okazało, jeden z zawodników ekipy Vukovicia zachorował na COVID-19. W związku z tym, Mistrz Polski wydał komunikat, w którym poinformowano o wdrożeniu niezbędnych procedur sanitarnych. Z oświadczenia Legii Warszawa wynika, że zawodnik pozostał w domu i przebywa obecnie na kwarantannie. Piłkarz zostanie również ponownie poddany testowi na obecność koronawirusa. Jego nazwisko nie zostało podane do publicznej wiadomości.

Co z meczem z Linfield?

W komunikacie podkreślono, że wszyscy pozostali zawodnicy oraz członkowie sztabu są zdrowi i zgodnie z regulacjami UEFA mogą przystąpić do jutrzejszego meczu.

Wcześniej o przypadkach koronawirusa informowały także inne zespoły z Ekstraklasy. Zarażenia pojawiały się w Wiśle Płock, Lechii Gdańsk i Pogoni Szczecin.

