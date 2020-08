Legia Warszawa rozpoczyna bój o Ligę Mistrzów. Dzisiaj pierwszy mecz mistrzów Polski

Podobnie jak i większość rozgrywek sportowych na świecie, również Liga Mistrzów została zdominowana przez pandemię koronawirusa. Europejskie władze piłkarskie zdecydowały się na kolejne zmiany w regulaminie, a nowością jest chociażby rozegranie w pierwszych trzech rundach eliminacji tylko po jednym spotkaniu. Oznacza to, że drużyny nie będą miały możliwości rewanżu, więc o awansie do kolejnej odsłony walki o fazę grupową zdecyduje dyspozycja danego dnia.

Bez możliwości rewanżu

We wtorkowy wieczór Legia Warszawa zmierzy się z Linfield FC. Dzisiejszy rywal stołecznego klubu to mistrz Irlandii Północnej, który jak do tej pory nie może pochwalić się znaczącymi sukcesami w europejskich pucharach. Ekipa z Belfastu najczęściej kończy swoje zmagania na pierwszych rundach kwalifikacji, a w starciu z Legią jest z góry skazywana na pożarcie. Piłka nożna potrafi jednak zaskakiwać, o czym świadczy chociażby zestaw par półfinałowych Ligi Mistrzów, więc do ostatniego gwizdka sędziego nie ma co przesądzać o tym, kto zamelduje się w drugiej rundzie eliminacji.

Bolączką polskich klubów w poprzednich sezonach był okres przygotowawczy, po którym ekipy z Ekstraklasy miały problem z szybkim wskoczeniem na odpowiedni poziom. Polskie drużyny po zakończonym sezonie ligowym często przechodziły także gruntowną przebudowę, sprzedając najlepszych zawodników za granicę i pozyskując graczy, którzy potrzebowali czasu na zgranie się z resztą zespołu. Inaczej ma być w tym roku w przypadku Legii, która wzmocniła skład ogranymi w Ekstraklasie Filipem Mladenovicem oraz Rafaelem Lopesem. Do stołecznego klubu dołączył także Josip Juranovic z Hajduka Split, doświadczony Artur Boruc oraz Bartosz Kapustka, który po mało udanych sezonach w zagranicznych klubach wraca zawojować polskie boiska.

Koronawirus w Legii Warszawa

W poniedziałkowym komunikacie mistrz Polski poinformował, że zawodnicy oraz członkowie sztabu przeszli testy na obecność koronawirusa. Jeden z zawodników otrzymał wynik pozytywny, o czym poinformowano stosowne organy sanitarne. „Zawodnik pozostał w domu i przebywa na kwarantannie, a klub zlecił przeprowadzenie kolejnych badań, które pozwolą zweryfikować wynik testu. Wszyscy pozostali zawodnicy oraz członkowie sztabu są zdrowi i zgodnie z regulacjami UEFA mogą przystąpić do meczu” – dodano.

Legia Warszawa – Linfield FC. Gdzie obejrzeć mecz eliminacji do Ligi Mistrzów?

Mecz Legii Warszawa z Linfield FC rozpocznie się we wtorek 18 sierpnia o godz. 19. Mistrz Polski został rozlosowany jako gospodarz tego spotkania, więc starcie zostanie rozegrane na stadionie przy ul. Łazienkowskiej. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP Sport oraz online na stronie sport.tvp.pl.

