Neymar kontra Lewandowski. Gdzie oglądać wielki finał Ligi Mistrzów?

Bayern Monachium zmierzy się z Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów, który zostanie rozegrany na Estadio da Luz w Lizbonie. Niemcy na triumf w LM czekają już siedem lat. PSG nigdy do takiego etapu rozgrywek nie dotarło - najlepszym wynikiem paryżan był udział w półfinale. Eksperci zwracają uwagę na fakt, iż ofensywny futbol, który jest cechą charakterystyczną drużyny Hansiego Flicka (o czym świadczy m.in. historyczne zwycięstwo 8:2 nad FC Barceloną) w starciu z PSG może się okazać niebezpieczne. W szeregach paryżan są bowiem piłkarze niezwykle szybcy - nie tylko Neymar, ale również Kylian Mbappe czy Angel Di Maria. - Przygotowujemy się do finału, jak do każdego poprzedniego meczu Ligi Mistrzów, niewiele uległo zmianie. To będzie spotkanie dwóch równych zespołów, to dwie najlepsze drużyny w tym sezonie i obie zasłużyły na finał. (...) Mbappe i Neymar to groźni napastnicy, więc musimy być bardzo ostrożni, bo tempo spotkania będzie wyższe niż w poprzednich meczach - mówił szkoleniowiec Bayernu podczas konferencji prasowej.

Faworytami są Bawarczycy, ale Sławomir Chałaśkiewicz, były piłkarz klubów Bundesligi, przestrzegł przed lekceważeniem Francuzów. - Ja bym nie odbierał szans paryżanom, zwłaszcza że pokazali w fazie finałowej, iż ta drużyna ma duży potencjał. Wszyscy piłkarze mają ochotę do gry, choć wcześniej bywało różnie, a zawodnicy byli chimeryczni. Teraz stanęli przed wielką szansą. Ale przewaga ofensywna jest po stronie Bayernu - ocenił Chałaśkiewicz.

Finał LM Bayern - PSG - gdzie oglądać?

Początek finałowego spotkania w niedzielę 23 sierpnia o godzinie 21. Transmisja meczu w TVP 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Spotkanie można obejrzeć w internecie na platformie WP Pilot, na platformie Ipla oraz na stronie TVP Sport.