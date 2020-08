Wielki triumf Lewandowskiego. Bayern Monachium z pucharem Ligi Mistrzów!

To był zupełnie inny finał Ligi Mistrzów. Z powodu pandemii koronawirusa spotkanie na Estadio da Luz w Lizbonie było rozgrywane bez udziału publiczności. Apetyty kibiców po ćwierćfinałach Ligi Mistrzów były ogromne. Niecodziennie bowiem pokonuje się wielką Barcelonę 8:2. W finale rozgrywek padł jednak tylko jeden gol. W 59. minucie Kimmich miękko dośrodkował na dalszy słupek, Kehrer stracił z widoku Comana, który z bliska mocnym uderzeniem głową nie zostawił Navasowi żadnych szans. Dosłownie minutę później Bayern mógł przypieczętować swoje zwycięstwo w podobnej sytuacji: dogranie na dalszy słupek i uderzenie obok Navasa. Tym razem jednak Silva wybił piłkę z linii bramkowej. Co ciekawe, po raz pierwszy od wznowienia rozgrywek Ligi Mistrzów Bayern nie strzelił gola w pierwszej połowie meczu.

W pierwszej połowie zarówno Bayern Monachium jak i PSG nie stworzyły wielu okazji bramkowych. Lewandowski trafił w słupek, później jego strzał został obroniony przez Navasa. Bliżej zdobycia gola byli paryżanie, jednak Manuel Neuer obronił strzał Neymara. Najlepszą okazję do zmiany wyniku zmarnował Kylian Mbappe, który nie trafił do bramki z kilku metrów. Kontrowersje wzbudził brak rzutu karnego po tym, jak przewrócił się Kingsley Coman. Po przerwie na boisku zdecydowanie dominowali zawodnicy Hansa-Dietera Flicka. W 70. minucie sędzia Daniele Orsato ponownie nie podyktował "jedenastki" po tym, jak Kylian Mbappe upadł w trakcie mijania dwóch obrońców Bayernu. Wynik nie zmienił się do końca meczu - spotkanie zakończyło się zwycięstwem niemieckiej drużyny 1:0.

Wielkie marzenie Lewandowskiego

Robert Lewandowski jest piątym polskim piłkarzem w historii, który wygrał w finale tych rozgrywek. Triumf w Lidze Mistrzów od wielu lat był jednym z jego największych sportowych marzeń. W 2013 roku kapitan reprezentacji Polski grał w finale LM jako piłkarz Borussii Dortmund. Wówczas schodził z boiska ze łzami w oczach po przegranej...z Bayernem Monachium 1:2. Po zwycięstwie w tegorocznej LM Bawarczycy są trzecim najbardziej utytułowanym klubem w historii tych rozgrywek oraz Pucharu Mistrzów.