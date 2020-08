Robert Lewandowski popłakał się po meczu. Wzruszająca dedykacja piłkarza

– Radość jest ogromna, tak ciężko pracowaliśmy na ten sukces. Tyle czasu się starałem, i ja, i drużyna, żeby zdobyć ten Puchar. Wygraliśmy wszystkie mecze, nikomu to się wcześniej nie udało. Bardzo jestem dumny z tej drużyny – tak zwycięstwo z PSG komentował Robert Lewandowski, który spotkał się z dziennikarzem TVP Sport.

Napastnik Bayernu Monachium podkreślił, że niedzielny triumf to spełnienie marzenia, na które ciężko pracował przez wiele sezonów. Jednocześnie podkreślił, że sukcesy tylko motywują go do dalszej ciężkiej pracy. – To nie koniec, jeszcze wiele lat grania. Cenimy sobie to, co udało nam się zdobyć. To przejdzie do historii na zawsze – zaznaczył.

Kapitan polskiej reprezentacji został zapytany także o to, komu dedykuje zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Zawodnik w pierwszej kolejności wymienił rodzinę, żonę i dzieci, ale nie zapomniał także o ojcu, który zmarł, gdy przyszły gracz Bayernu miał 17 lat. – Chciałbym zadedykować go mojemu świętej pamięci tacie, który na mnie patrzy i wierzył we mnie – powiedział Lewandowski. Polski sportowiec podziękował także kibicom, którzy dopingowali go przez ostatnie lata.

