Karol Linetty odchodzi z Sampdorii. Nowy klub ogłosił transfer Polaka

Już od kilku dni było niemal pewne, że Karol Linetty dołączy do Torino. Polak pomyślnie przeszedł testy, a w środowe popołudnie ogłoszono jego transfer. Polski pomocnik zagra tym samym w drużynie, której barwy przed laty reprezentował Kamil Glik. Przejście wychowanka Lecha Poznań do Torino to w dużej mierze efekt starań trenera Marco Giampaolo, który pracował z Linettym w Sampdorii. Wspomniany szkoleniowiec niedawno objął stery zespołu z Turynu, którego piłkarze w zakończonym sezonie Serie A finiszowali na 16. miejscu. Wcześniej 53-letni szkoleniowiec pracował w Milanie, ale jego przygoda z ekipą z San Siro zakończyła się krótko po starcie sezonu 2019/2020.

Gdzie wcześniej grał Karol Linetty?

25-letni zawodnik jest wychowankiem Sokoła Damasławek, ale pierwsze kroki w juniorskiej karierze stawiał w Lechu Poznań. Z akademii „Kolejorza” trafił do seniorskiej drużyny, notując w niej 93 występy. Po czterech sezonach spędzonych w stolicy Wielkopolski przeszedł do Sampdorii, gdzie rozegrał 117 spotkań strzelając przy tym 11 bramek. Był powoływany do juniorskich reprezentacji, a w dorosłej kadrze zadebiutował w styczniu 2014 roku. Jak do tej pory rozegrał 23 meczów w seniorskiej reprezentacji.

