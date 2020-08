Eurosport zawiesił część programów. To sprzeciw wobec „nierówności rasowej”

Sprawa Jacoba Blake'a wstrząsnęła opinią publiczną w USA. Nie tylko dlatego, że całkiem niedawno w kraju zapanował chaos po uduszeniu przez policjanta ciemnoskórego George'a Floyda. Trudne do zrozumienia w tym przypadku jest zachowanie funkcjonariusza, który oddał aż siedem strzałów z najbliższej odległości. Amerykanów dodatkowo bulwersuje fakt, że wszystko rozegrało się w najbliższej odległości trójki dzieci Blake'a. Rodzina mężczyzny twierdzi też, że miał on jedynie rozdzielać osoby kłócące się o drobną stłuczkę, do których pierwotnie przyjechała policja.

Bunt tenisistki, bojkot w kilku ligach

Postrzelenie Blake'a, który trafił do szpitala i jest sparaliżowany od pasa w dół, wywołało zamieszki na ulicach amerykańskich miast. Z czarnoskórymi mieszkańcami Stanów Zjednoczonych solidaryzowała się również Naomi Osaka, która awansowała do półfinału turnieju Western & Southern Open rozgrywanego w Nowym Jorku. Tenisistka początkowo wycofała się z turnieju, a organizatorzy imprezy w geście solidarności z uczestnikami demonstracji zawiesili turniej.

W czwartek nie rozegrano żadnych meczów, a tenisiści wrócą do rywalizacji w piątek. Będzie wśród nich Osaka, która po konsultacjach z federacjami zdecydowała się na zostanie w turnieju. – Jak wiecie, wycofałam się wczoraj z turnieju na znak protestu wobec niesprawiedliwości rasowej i ciągłej przemocy, którą stosuje policja. Byłam gotowa, by poddać swój mecz – tłumaczyła w rozmowie z „The Guardian”.

Swój bojkot ogłosili także sportowcy występujący w hokejowej lidze NHL, amerykańskiej NBA, baseballowej MLB czy piłkarskiej MLS.

Eurosport zawiesza programy

Do protestu sportowców najwyraźniej postanowił dołączyć Eurosport. „Eurosport sprzeciwia się nierówności rasowej i niesprawiedliwości społecznej. W geście solidarności z amerykańskimi sportowcami wstrzymujemy programy i publikacje dotyczące tenisa na wszystkich naszych platformach” – przekazano na facebookowym profilu stacji. Podobny komunikat pojawił się m.in. na francuskojęzycznym profilu Eurosportu, a na Twitterze czytamy, że zawieszenie programów będzie obowiązywało do piątku.

Wpis na polskim koncie Eurosportu doczekał się wielu krytycznych komentarzy. „W ramach solidarności proponuje wstrzymać emisje reklam. Specjalnym fanem tenisa nie jestem i normalnie to nawet bym się cieszył, że nie będzie nakładał się na TdF, ale to jest kolejny absurd podobny do sosu cygańskiego pewnego producenta. Co komu tenis zawinił? Za mało czy za dużo czarnoskórych tenisistów ? Wymusili go biali i to grzech czy kolor piłki kogoś dyskryminował. Absurd goni absurd, a kanał sportowy nie powinien w tym brać udziału” – napisał jeden z internautów, a jego komentarz zyskał 1,3 tys. polubień.

Nie zabrakło także ironicznych wpisów. Jeden z komentujących stwierdził, że obecne logo Eurosportu sprawia „wrażenie przewagi koloru czarnego nad białym, co jednoznacznie może zostać odebrane jako faworyzowanie jednego koloru nad drugim” . Ten komentarz doczekał się 1,4 tys. pozytywnych reakcji. „Zakazać emisji snookera!! Tam biała bije wszystkie kolorowe, a za czarną jest najwięcej punktów” – żartował ktoś inny. „Mimo zastosowania czcionki czarnego koloru, dominuje w tym komunikacie jednak białe tło, co może być odebrane jako wyjątkowo rasistowski przekaz i faworyzowanie rasy białej. Solidaryzując się z umęczoną rasą czarną uprzejmie proszę pisać czarną czcionką na jednakowo czarnym tle” – napisał kolejny internauta.

