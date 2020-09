Znana tenisistka walczy z nowotworem. „Muszę sobie poradzić z niełatwym rywalem”

Carla Suárez Navarro to zawodniczka, której fanom tenisa nie trzeba przedstawiać. Sportsmenka z Hiszpanii, która siedmiokrotnie dotarła do ćwierćfinałów turniejów wielkoszlemowych, przekazała, że jest poważnie chora. – Chciałam was poinformować, że kilka dni temu zdiagnozowano u mnie chłoniaka. To chłoniak Hodgkina. Muszę się poddać chemioterapii, która potrwa sześć miesięcy. Czuję się dobrze i jestem teraz spokojna, sprostam wszystkiemu co przede mną – powiedziała tenisistka na nagraniu opublikowanym na Twitterze. „Cierpliwość i wiara w siebie prowadziły mnie przez całą karierę. Teraz muszę sobie poradzić z niełatwym rywalem. Będę musiała dać z siebie wszystko" – napisała Hiszpanka.

Wsparcie od koleżanek i kolegów z kortu

Tenisistka może liczyć na wsparcie swoich fanów a także innych sportowców. „Jestem w szoku i jest mi przykro. Jestem z tobą myślami i wiem, że tak silna i wyjątkowa osoba jak ty, może przez to przejść” – napisała Simona Halep. „Jesteś wojowniczką i nie mam wątpliwości, że przejdziesz przez to wszystko. Bądź pozytywnie nastawiona i wracaj szybko” – wspierał tenisistkę Novak Djokovic.