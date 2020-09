Sportowiec chce poślubić siostrę. Przez wiele lat ukrywali swój związek

Niespełna 25-letni Oliveira w sierpniowym Grand Prix Styrii zajął pierwsze miejsce, co było jego premierowym zwycięstwem w klasie MOTOGP. – Czysta radość, że wreszcie udało mi się to zrobić. Wiedziałem to już kilka wyścigów temu. Czułem, że mam potencjał, żeby to zrobić, a osiągnięcie tego to impuls, by działać dalej – wyjaśnił sportowiec w rozmowie z mediami.

Portugalczyk ma jednak więcej powodów do radości. W przyszłym roku poślubi Andreię Primentę, która jest jego przyrodnią siostrą. Ojciec Oliveiry i matka Primenty poznali się 11 lat temu, a przybrane rodzeństwo od razu nawiązało nić porozumienia. – Przed miłością była wielka przyjaźń, dorastaliśmy razem. W pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że to coś więcej niż przyjaźń – to bardzo silna miłość – przyznał zawodnik.

Te informacje potwierdził w rozmowie z gazetką „Marca” ojciec Oliveiry. – Cieszę się, że mój syn poślubi kobietę swojego życia – dodał Paulo Oliveira. Ceremonia miała odbyć się jeszcze w tym roku, ale ze względu na napięty kalendarz startowy motocyklisty została przyłożona na przyszły rok. Para jest z sobą od 11 lat, ale dopiero w ubiegłym roku sportowiec przyznał, że jest w związku z przyrodnią siostrą.