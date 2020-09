Przegrał walkę i oświadczył się partnerce. Nietypowy finał gali MMA

Walką piątkowego wieczoru Armia Fight Night 8 było starcie Patryka Kaczmarczyka z Adrianem Kępą. Panowie rywalizowali w kategorii do 66 kg, a ostatecznie to Kaczmarczyk był górą. Zawodnik pokonał rywala przez duszenie i mógł cieszyć się prestiżowym zwycięstwem. To na chwilę zeszło na dalszy plan po tym, jak chwilę po zakończeniu rywalizacji głos zabrał Kępa.

Na nagraniu udostępnionym przez TVP Sport widać, że pokonany sportowiec pogratulował swojemu rywalowi, po czym przyznał, że „chciałby spełnić swoje wielkie marzenie”. Kępa zaprosił na ring partnerkę Angelikę, przed którą po chwili uklęknął i oświadczył się jej. Zaskoczona kobieta powiedziała „tak” i przyjęła pierścionek zaręczynowy, który podał Kępie jeden z członków sztabu szkoleniowego. Para jest z sobą już ponad dwa lata, a Angelika regularnie wspiera swojego partnera w przygotowaniach do kolejnych walk. I chociaż sportowiec przegrał piątkowe starcie, to walka z Kaczmarczykiem powinna odtąd kojarzyć mu się mimo wszystko pozytywnie.

