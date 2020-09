Polka partnerką kierowcy Formuły 1? „Staraliśmy się utrzymać to w tajemnicy”

Padok Formuły 1 to nie tylko najlepsi kierowcy świata, ale także ich partnerki, które nie zawsze chcą pokazywać się w tym dość hermetycznym i bardzo charakterystycznym środowisku. Część z nich znana jest od lat, gdyż nie unikają rozgłosu, inne pozostają nieznane, lub wiemy o nich bardzo niewiele. Jedną z nich jest Polska, która na co dzień jest partnerką debiutującego w tym sezonie Nicolasa Latifiego.

Dziennikarze, którzy na co dzień śledzą poczynania kierowców Formuły 1, od początku sezonu spekulowali, że Nicolas Latifi spotyka się z Polką. Sandra Dziwiszek potwierdziła domysły mediów. Kym Illman skontaktował się z Polką, która powiedziała, że faktycznie spotykają się z kanadyjskim kierowcą, ale starają się nie pokazywać razem publicznie. Illman jest znany w padoku z tego, że ma świetny kontakt z partnerkami kierowców i to właśnie on przeważnie jako pierwszy robi im zdjęcia.

Sandra Dziwiszek – kim jest partnerka Nicolasa Latifiego?

Co wiemy o partnerce Nicolasa Latifiego? Sandra Dziwiszek ma 26 lat i obecnie mieszka w Londynie. Na co dzień pracuje jako modelka, ale ukończyła studia prawnicze. Co ciekawe, Polka również ma doświadczenia sportowe. Była bowiem lekkoatletką. Przez lata uprawiała skok o tyczce.